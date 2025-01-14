Samsung The Frame Pro получил подсветку Mini-LED и беспроводную приставку One Connect Box

Интерьерные телевизоры Samsung The Frame органично вписываются в любую обстановку, благодаря чему они пользуются популярностью у потребителей. На CES 2025 компания привезла новую продвинутую модель линейки — The Frame Pro.

Впервые в серии модель получила подсветку Mini-LED, но она расположена только по нижнему краю экрана, а не за всей панелью, как в телевизорах Samsung Neo QLED. В результате у The Frame Pro, скорее всего, будет гораздо меньше зон регулировки яркости, чем у обычного телевизора с мини-светодиодами. Тем не менее, его контрастность, яркость и качество отображения черного цвета все равно будут лучше.

За производительность в The Frame Pro отвечает ИИ-процессор Samsung NQ4 Gen 3. Модель будет иметь более высокую частоту обновления 144 Hz (в моделях The Frame частота 120 Hz), но при этом, как и во всей серии, отсутствует поддержка технологии Dolby Vision.

Еще одна особенность модели — беспроводной блок One Connect Box. Пользователи смогут подключать такие устройства, как PlayStation 5, к блоку через HDMI, а затем передавать видео по беспроводному каналу на смарт-телевизор, то есть им нужно будет только проложить кабель питания к The Frame Pro. Приставка должна работать на расстоянии до 10 метров, даже если между ними есть препятствия. Есть поддержка Wi-Fi 7.

На пульте ДУ The Frame Pro есть специальная кнопка с функцией искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям получать различную информацию, например, какие актеры сейчас на экране и где снималась та или иная сцена. Также существуют и другие сервисы, работающие на основе ИИ, например, Samsung Food может распознавать блюда и показывать рецепты их приготовления, а Live Translate автоматически переводит субтитры на выбранный язык.

Цена и сроки выхода на рынок новой модели Samsung The Frame Pro не сообщаются.