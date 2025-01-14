Новая система BMW iDrive превращает лобовое стекло в проекционный дисплей

На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе компания BMW представила новую систему iDrive с впечатляющей функцией –3D-проекционным дисплеем, занимающим нижнюю часть лобового стекла. Для отображения информации используются технологии дополненной реальности. В компании отмечают, что новый интерфейс позволяет водителю и автомобилю «быть более тесно связанными с дорогой».

Система iDrive объединяет четыре ключевых элемента: панорамный проекционный дисплей BMW Panoramic Vision, проецирующий информацию от стойки до стойки лобового стекла, 3D-проекционный дисплей, центральный сенсорный экран с матричной подсветкой и новое многофункциональное рулевое колесо с тактильной обратной связью и подсветкой кнопок.

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На проекционный дисплей выводится полезная информация, включая скорость, данные о навигации и дорожных знаках, а также уровень заряда машины. Интерфейс можно настроить под себя. Информация будет видна как водителю, так и пассажиру на переднем сиденье. В BMW подчеркивают, что используется самое обычное лобовое стекло.

Новая система iDrive станет стандартом для всех новых моделей бренда с конца 2025 года.