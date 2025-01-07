Qualcomm представил Arm-процессор Snapdragon X для недорогих ПК и ноутбуков за $600

Компания Qualcomm на выставке CES 2025 представила Snapdragon X — базовую модель в линейке Arm-процессоров. Он менее производительный чем Snapdragon X Plus и X Elite, но более доступный. Чип предназначен для бюджетных ПК и ноутбуков, розничная цена на которые составит около $600.

Qualcomm Snapdragon X (X-26-100) производится по техпроцессу 4 нм, модель включает восемь процессорных ядер Oryon с тактовой частотой до 3,0 GHz. Производитель заявляет, что платформа на 163% производительнее решений конкурентов, а уровень энергопотребления у конкурирующих чипов выше на 168%. В состав процессора также входит модуль Hexagon NPU с производительностью 45 TOPS, есть поддержка функций Microsoft Copilot Plus. Графическая подсистема Adreno производительностью 1,7 Тфлопс вполне подходит для создания презентаций, просмотра веб-страниц и потоковых трансляций.

Поддерживаются память LPDDR5x емкостью до 64 Gb, SSD NVMe с интерфейсом PCIe 4.0, а также карты стандарта SD 3.0. Встроенный дисплей компьютера с Snapdragon X может иметь разрешение до QHD (2560 × 1440 пикселей) с поддержкой HDR10 и частотой до 120 Hz, предусмотрена возможность подключения до трех внешних дисплеев UHD (3840 × 2160 пикселей) с частотой 60 Hz и HDR10, двух 5K (5120 × 2880 пикселей) c 60 Hz или двух UHD на 120 Hz. Поддерживается кодирование и декодирование H.264, HEVC (H.265) и AV1. За вывод звука отвечают технологии Qualcomm Aqstic и Qualcomm AptX. Встроенная камера может иметь разрешение до 36 Мп и снимать HDR-видео в разрешении до 4K. Предусмотрен встроенный 5G-модем Qualcomm Snapdragon x65. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и USB 4.0.

Партнеры компании — Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo начнут использовать Snapdragon X в своих продуктах уже в ближайшие месяцы. По словам Qualcomm, более 60 проектов ноутбуков на основе серии чипов Snapdragon X от OEM-производителей уже находятся в работе.