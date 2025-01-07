Мониторы Dell UltraSharp 27 4K и UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub впервые оснащены панелями IPS Black с контрастностью 3000:1

В этом году на выставке CES 2025 компания Dell представила новые 4K-мониторы UltraSharp 27 и UltraSharp 34, оснащенные первой в мире улучшенной технологией IPS Black.

IPS-дисплеи традиционно страдают от ограничений, связанных с коэффициентом контрастности, который обычно не превышает 1 000:1. Технология IPS Black помогает IPS-панелям достичь коэффициента контрастности 3,000:1. Это должно способствовать более глубокому черному цвету и более захватывающим впечатлениям от просмотра.

В Dell считают, что бренд UltraSharp имеет хорошую динамику и довольно популярен, поэтому для них компания не произвела ребрендинг. Мониторы UltraSharp 27 4K и UltraSharp 32 4K Thunderbolt Hub оснащены панелями с низким коэффициентом отражения, которые якобы обеспечивают 89% улучшение контрастности окружающей среды.

Мониторы имеют высокую частоту обновления 120 Гц и способны охватить 99% цветовых пространств DCI-P3/Display P3 вместе со 100% sRGB, сохраняя при этом очень хорошую точность цветопередачи с Delta E < 2. Датчик внешней освещенности помогает изменять яркость и цветовую температуру в соответствии с окружающими условиями.

Dell оснастила UltraSharp 27 4K и UltraSharp 32 4K концентратором Thunderbolt 4, который обеспечивает 140 Вт расширенного диапазона мощности (EPR) при использовании одного кабеля. Концентратор предлагает 2,5G LAN, возможность последовательного соединения с другими 4K-мониторами, а также выдвижной 15-ваттный USB-порт для зарядки.

Мониторы Dell UltraSharp 27 4K (U27255QE) и UltraSharp 32 4K (U3225QE) будут доступны с февраля 2025 года по цене 699,99 и 949,99 доллара, соответственно.