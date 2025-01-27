Прогнозы на 2025 год

Составление прогнозов, как известно, неблагодарное дело. Особенно, если это происходит на фоне геополитических проблем, которые могут кардинально изменить ландшафт в течение нескольких недель. Так что подходить к прогнозам приходится очень серьезно. Правда, это отнюдь, не касается прогнозов, которые дает Saxo Bank, умышленно называя их «шокирующими». Аналитики банка в этом году обещают возможный крах доллара, а также рост популярности электромобилей, из-за которого альянс ОПЕК станет попросту не нужен. «Наши возмутительные прогнозы — это не совсем новость и не совсем реальность, по крайней мере пока», — отмечают в Saxo Bank.

«Шокирующие» прогнозы от Saxo Bank

«Трамп 2.0 станет главным событием со всеми его последствиями для доллара США», — пишут эксперты, имея в виду первый и второй президентские сроки Дональда Трампа. В 2025 году администрация Белого Дома полностью изменит характер отношений США с остальным миром, вводя огромные тарифы на импорт и одновременно сокращая дефицит бюджета. В связи с этим рынок криптовалют вырастет в 4 раза, до 10 трлн. долларов, а доллар упадет на 20% по отношению к основным валютам и на 30% к золоту. В то же время в 2025 году власти Китая попытаются сделать «инъекцию» денежной массы в экономику путем прямых инвестиций в размере 7 трлн. долларов. Причем эта сумма пойдет напрямую в карманы потребителей через цифровой юань, а не на гашение долга. КНР также будет использовать социальную инженерию, побуждая компании сокращать рабочий день для улучшения качества жизни. Это, как ожидается, приведет к укреплению юаня и более высоким ценам на сырьевые товары во всем мире.

В Saxo Bank считают, что NVIDIA по капитализации станет как две Apple. Аналитики Saxo Bank назвали NVIDIA «главным продавцом лопат» во время золотой лихорадки искусственного интеллекта. В 2025 году компания усилит свой успех за счет появления инновационного чипа Blackwell. По сравнению с предыдущим поколением он позволит в 25 раз увеличить производительность вычислений ИИ на единицу потребляемой энергии. Гонка в области искусственного интеллекта приведет к тому, что капитализация компании почти удвоится, что сделает ее в 2 раза больше Apple. По итогу стоимость бизнеса NVIDIA составит 7 трлн. долларов или 10% мирового фондового рынка. Влияние на рынок будет заключаться в том, что акции этого производителя вырастут значительно выше 250 долларов за бумагу. Но после этого рынок начнет сомневаться в способности компании зарабатывать все больше прибыли, а нежелательный контроль регулирующих органов за ее монопольным статусом ухудшит перспективы.

В результате научного прорыва люди успешно воссоздадут полностью функциональное человеческое сердце, используя передовую технологию 3D-биопечати. Это откроет путь к увеличению продолжительности жизни человека за счет замены поврежденных органов на изготовленные на заказ, полностью совместимые с ними. Кроме того, это открывает возможности для инноваций в области биопечати других сложных органов. «Розовое» будущее ждет и электромобили. Благодаря тому, что они становятся все более доступными, альянс производителей нефти ОПЕК может стать неактуальным в 2025 году. ОПЕК обнаружит, что ее значимость снижается, а многомиллионные ограничения на добычу нефти станут неактуальными. Поскольку некоторые члены альянса не соблюдают квоты на добычу, чтобы получить как можно больше дохода, а спрос на экспорт падает, большинство членов ОПЕК поймут, что игра окончена. В результате ОПЕК прекратит свое существование, а ее бывшие члены максимизируют добычу, чтобы обеспечить себе долю рынка. Все это приведет к значительному падению цен на нефть.

В 2025 году цены на электроэнергию в нескольких густонаселенных районах США резко вырастут, поскольку крупнейшие технологические компании будут тратить ее для своих центров обработки данных ИИ. Так, Microsoft заключила контракт с Constellation Energy на повторное открытие одного из старых ядерных реакторов в Три-Майл-Айленде. Google и Amazon заключают соглашения с коммунальными службами США и другими поставщиками на создание небольших модульных ядерных реакторов для своих запланированных центров обработки данных ИИ. Безусловно, все это долгосрочные проекты, рассчитанные на реализацию до 2030 года, но население начнет проявлять недовольство ростом цен уже в этом году. Местные власти вмешаются, чтобы защитить избирателей, введя огромные налоги и даже штрафы с крупнейших ЦОД в попытке субсидировать более низкие цены на электроэнергию для домохозяйств. Налоги стимулируют создание новых огромных солнечных электростанций с аккумуляторными батареями для балансировки нагрузки, а также инвестиции в десятки новых электростанций, работающих на газе, даже несмотря на то, что спрос на электроэнергию продолжит расти быстрее предложения. Рост цен на электроэнергию вызовет новый инфляционный импульс в США.

Технологические предсказания от Crunchbase

Онлайн-платформа Crunchbase, принадлежащая TechCrunch, прогнозирует возобновление слияний и поглощений. Существует оптимизм, что смена администрации в США даст толчок M&A-рынку, который, по мнению многих, чрезмерно зарегулирован. За последние несколько лет M&A-сделки замедлились, и это существенно повлияло на способность венчурного капитала обеспечивать доходность своим партнерам по инвестициям и, следовательно, привлекать новые средства. Тем не менее, многие надеются, что рынок пойдет на подъем и ликвидность от прошлых инвестиций вырастет. 2025 год также станет годом возвращения IPO. После очередного медленного года для листинга технологических компаний ожидается, что IPO оживятся в 2025 году.

Искусственный интеллект и блокчейн в совокупности принесут большие деньги. Некоторые инвесторы видят значительный потенциал на стыке этих областей, особенно с учетом того, что с взрывным ростом цен на криптовалюты блокчейн и Web3 снова проникают в сознание людей. ИИ-агенты могут работать еще быстрее на блокчейне. При этом ИИ станет более удобным для пользователей и более дешевым для предприятий.

Рецессия среди «белых воротничков» сохранится. На пике бума единорогов в 2021 году стартапы активно нанимали сотрудников. Для квалифицированных работников это означало высокие зарплаты и карьерную мобильность в областях от программирования до маркетинга и управления проектами. С 2022 года начались массовые сокращения. В 2025 году, скорее всего, рынок труда останется в сложном положении, так как зрелые стартапы и компании будут бдительны в отношении раздувающихся расходов. В то же время, ожидается рост стартапов в области космических и оборонных технологий. По данным Crunchbase, по состоянию на середину ноября 2024 года стартапы в сфере оборонных технологий привлекли почти 3 млрд. долларов в 85 раундах. Это новый рекорд венчурных инвестиций в сектор, превзойдя 2,6 млрд. долларов, привлеченных такими стартапами за весь 2022 год.

Прогнозы на 2025 год от Илона Маска, Сатьи Наделлы и Сундара Пичаи

Илон Маск известен своими прогнозами на будущее. Он смотрит в 2025 год более, чем оптимистично, ожидая появления сверхумного искусственного интеллекта.

Возможности новых ИИ-моделей превзойдут человеческие. По словам Маска, новые модели искусственного интеллекта превзойдут человеческий интеллект к концу 2025 года. Он отмечает, что прогноз будет осуществим при условии, если поставки электроэнергии и оборудования смогут удовлетворить потребности более мощных технологий для их создания. Рвение Маска к разработке универсального и передового ИИ противоречит его громкой позиции, прозвучавшей в прошлом году, когда он призывал приостановить создание сильных ИИ-инструментов. Тем не менее в августе 2024 года Маск представил бета-версию модели Grok-2 от стартапа xAI, которая значительно мощнее, чем GPT-4.

Tesla начнет использовать полезных гуманоидных роботов в производстве. Маск заявил, что в 2025 году компания начнет производить гуманоидных роботов, которые будут работать на заводах. Он также сообщил, что надеется выйти в режим «высокого производства», чтобы сделать роботов с человекоподобной формой доступными для продажи другим компаниям в 2026 году. Цель Маска — массовое производство роботов по цене 20-25 тысяч долларов за штуку.

В США появятся полностью автономные роботакси. В 2025 году Tesla запустит беспилотные автомобили Cybercab для общественного использования в Калифорнии и Техасе. Не исключено, компания столкнется с трудностями в получении разрешений, необходимых для услуг полностью автономного такси. Так, например, компания Waymo Alphabet, которая также предлагает платные поездки на автономных транспортных средствах в Лос-Анджелесе и Финиксе, потратила годы на регистрацию миллионов миль испытаний, прежде чем получила свое первое разрешение на перевозку пассажиров.

Продажи Tesla вырастут на 30% в 2025 году. Tesla планирует продать на 20-30% больше автомобилей в 2025 году. Причиной дальнейшего роста, по заявлению Маска, будет создание более доступных моделей и автономность производимых автомобилей. Единственная автомобильная компания, которая близка к Tesla по доле на мировом рынке полностью электрических автомобилей, — это китайская компания BYD. По состоянию на второй квартал 2024 года Tesla занимала 19% рынка, к такому же показателю подошла вплотную и BYD.

Генеральный директор и председатель совета директоров Microsoft Сатья Наделла, который за 10 лет работы в компании увеличил стоимость ее акций более чем на 500%, тоже поделился прогнозами на 2025 год.

Хакеры могут разрушить мир. В интервью NBC News Сатья Наделла предупредил, что из-за хакеров может произойти «разрушение мирового порядка, если страны не примут «кибернетическую Женевскую конвенцию». Microsoft уже много лет призывает к созданию подобной конвенции в киберсфере. Генеральный директор Microsoft также призвал США, Россию и Китай объединиться, чтобы совместно защищаться от кибератак со стороны других государств и частных лиц. Он выразил надежду, что три страны смогут прийти к соглашению.

Мир будет совместно решать связанные с ИИ риски. По мнению Сатьи Наделлы, мир должен совместно предотвращать связанные с ИИ риски. На Всемирном экономическом форуме в 2024 году он подчеркивал: «Мы должны принимать во внимание непредвиденные последствия любой новой технологии наряду со всеми преимуществами и думать о них одновременно. Не стоит ждать, пока непредвиденные последствия проявятся, а затем решать их». Глава Microsoft также отмечал, что единственное решение потенциальных рисков ИИ — это государственное регулирование, которое увеличит широкие социальные выгоды и смягчит непредвиденные последствия.

ВВП Индии будет расти благодаря ИИ. На выступлении в Мумбаи в феврале 2024 года Наделла подчеркнул потенциал искусственного интеллекта в стимулировании экономического роста в Индии. По мнению главы Microsoft, значительная доля ВВП Индии будет основываться на технологиях искусственного интеллекта. Также Наделла в феврале 2024 года отмечал, что компания обучит 2 млн. человек в Индии навыкам работы с ИИ. Обучение будет проводиться в партнерстве с государственными службами, корпорациями и некоммерческими организациями. Для реализации программы ADVANTA (I) GE INDIA компания Microsoft в партнерстве с Министерством развития навыков и предпринимательства Индии и правительствами 10 штатов страны обеспечит базовую и продвинутую подготовку в области ИИ для 500 тысяч студентов и безработных в 100 сельских учебных заведениях. Microsoft обучит техническим навыкам работы с ИИ 100 тысяч молодых женщин с помощью 5 тысяч преподавателей в вузах небольших городов. Компания также повысит ИИ-осведомленность 400 тысяч школьниках в отдаленных регионах Индии и обеспечит 250 тысяч госслужащих страны знаниями в области генеративного ИИ.

В выигрыше будут компании, которые используют ИИ в рабочих процессах. Согласно отчету Goldman Sachs, инвестиции в развитие ИИ в ближайшие годы превысят 1 трлн. долларов. Сотрудники, которые начинают использовать ИИ, считают, что он помогает повысить производительность труда. При этом более 65% офисных работников говорят, что никогда не использовали эту технологию на работе. В то же время, генеральный директор Microsoft подчеркнул, что Copilot станет повсеместным продуктом. Он считает, что технология изменит модель работы и взаимодействия с компьютерами. «Точно так же, как вы загружаете операционную систему для доступа к приложениям или используете браузер для навигации по веб-сайтам, вы будете использовать Copilot для выполнения всех этих и других действий», — отметил он.

Доход Microsoft от игр продолжит расти. В письме инвесторам Сатья Наделла отметил: «Мы предлагаем отличные игры множеству людей на большем количестве устройств. После приобретения Activision Blizzard King, которое было завершено в октябре 2023 года, мы добавили сотни миллионов игроков в нашу экосистему. Теперь у нас есть 20 франшиз, которые принесли более 1 млрд. долларов дохода — от Candy Crush, Diablo и Halo до Warcraft, Elder Scrolls и Gears of War».

Сундар Пичаи руководит Google с 2015 года. В 2025 году топ-менеджер ждет масштабную перестройку поисковой системы Google с использованием искусственного интеллекта, прорыв от AlphaFold 3 и мультимодальный интернет.

Компания будет развивать новую экспериментальную ИИ-модель Gemini 2.0 Flash Thinking — аналог GPT-o1. Она может отвечать на сложные вопросы, а также показывать ход своих «мыслей», прежде чем выдать результат запроса. Иными словами, ИИ разбивает сложные задачи на простые, чтобы дать наиболее точный ответ. Также генеральный директор Google предупредил, что поисковая система компании в новом году изменится. «Я думаю, что даже в начале 2025 года вы будете удивлены тем, на что способен поиск по сравнению с тем, что он делает сегодня», — сказал Сундар Пичаи.

AlphaFold 3 бедет бесплатным. Инструмент для точного предсказания структуры белков, ДНК и РНК на основе ИИ-модели AlphaFold 3 был представлен весной 2024 года. Теперь он доступен для скачивания и использования в некоммерческих проектах, что открывает новые возможности в области разработки медицинских препаратов и биологии. Программный код AlphaFold 3 уже загрузили свыше 2 млн. ученых из 190 государств. Глава Google также пояснил, что AlphaFold широко используется в исследованиях, которые могут помочь найти лекарства для лечения онкологических заболеваний, вакцины от малярии и другое.

Всемирная сеть станет мультимодальной. По прогнозам Сундара Пичаи, совершенствование искусственного интеллекта повлияет на изменение интернета и способа взаимодействия с ним. Он думает, что совсем скоро глобальная сеть станет мультимодальной, более интерактивной и богатой. Контакт с ней будет похож на общение между людьми. Корпорация сможет добиться желаемого результата, если Google научится анализировать ответы ИИ и выдавать их в высоком качестве, отсеяв в низком. «Существует много споров о том, что такое высококачественный контент. Я ценю независимые источники, я ценю мелкие ресурсы, я хочу слушать больше аутентичных голосов. И я думаю, что это важные атрибуты, выдачу которых нужно постоянно пытаться улучшить», — отметил Пичаи.

ИИ представит реальную угрозу начинающим программистам. «Программное обеспечение Google на четверть написано искусственным интеллектом», — рассказал Сундар Пичаи. Он добавил, что пока ИИ не обладает самосознанием и каждую строку кода должны проверять сеньоры — старшие разработчики. Такой расклад одновременно интригует и настораживает. Для начинающих программистов это становится настоящей угрозой. Генеральный директор убежден, чтобы оставаться конкурентоспособными, специалисты в технологической сфере должны постоянно совершенствовать свои знания в области ИИ.

Google создаст глобальный фонд возможностей ИИ. Компания выделит 120 млн. долларов на открытие фонда для глобального образования в области искусственного интеллекта. По словам Сундара Пичаи, это позволит сделать обучение и подготовку специалистов доступными в любой стране мира для решения уникальных местных задач. Деятельность фонда будет сосредоточена на четырех возможностях, которые он видит в ИИ и устойчивом развитии. К ним относится доступность информации на родном языке обучающихся, ускорение научных открытий, исследования климатических катастроф, а также экономический рост и развитие.

В Google Cloud появится платформа нового поколения NVIDIA Blackwell. «Доступ к ней в Google Cloud смогут получить клиенты компании уже в начале 2025 года, — пообещал Сундар Пичаи. — Мы уже давно знаем, что ИИ преобразует каждую отрасль и компанию, включая нашу собственную. Сегодня ИИ Google может сканировать 100 тысяч строк кода за две минуты, чтобы обнаружить и исправить ошибки».

Рост производства микрочипов в прогнозах IDC

Аналитическая компания International Data Corporation (IDC) считает, что мировой рынок полупроводниковой продукции в 2025 году вырастет на 15% благодаря дальнейшему повышению спроса на решения для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Новый бум для полупроводниковой отрасли предвещает грядущая модернизация в крупных сегментах рынка, включая дата-центры, считают в IDC. По прогнозам компании, рынок чипов памяти в следующем году вырастет более чем на 24%. Прежде всего этому будет способствовать дальнейшее внедрение продукции высокого ценового сегмента, включая высокопропускную память стандартов HBM3, HBM3e и готовящегося к выпуску во втором полугодии 2025 года HBM4. Рынок прочих чипов увеличится на 13% в основном благодаря высокому спросу на продвинутые решения для ИИ-серверов, чипы для мобильных телефонов и беспроводной связи стандарта WiFi7. Кроме того, 2025 год станет критически важным для сегмента миниатюрных чипов, изготавливаемых по 2 нм технологии, отмечают в IDC. Тайваньская TSMC активно расширяет заводы в Синьчжу и Гаосюне, которые должны начать массовое производство во втором полугодии следующего года. Еще раньше выпуск такой продукции начнет Samsung. Intel Corp. сосредоточится на технологии 18A, соответствующей 1,8 нм техпроцессу. IDC прогнозирует одновременное начало массового выпуска 2 нм продукции для смартфонов, майнинга, искусственного интеллекта и других ключевых направлений. При этом полупроводниковой отрасли предстоит найти подход к целому ряду проблем, включая геополитические риски, субсидии, пошлины, процентные ставки, а также изменение баланса спроса и предложения ввиду ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Кроме того, в 2025 году эксперты IDC прогнозируют рост рынка PC на 4,3%, поскольку окончание поддержки операционной системы Windows 10 приведет к циклу обновления, особенно среди коммерческих покупателей. «Шум вокруг искусственного интеллекта доминировал в технологических новостях в последние пару лет. В том числе ожидалось внедрение этих технологий на устройствах, — говорится в отчете IDC. — Однако многие корпоративные бюджеты ограничены из-за общей макроэкономической среды, и компании продолжают оценивать потребность в PC с искусственным интеллектом, которые часто обходятся дороже обычных».

Главные технологические тренды 2025 года по версии Gartner

Исследовательская компания Gartner также составила список главных технологических трендов на 2025 год. Аналитики считают, что основные стратегические тенденции связаны с повышением производительности устройств, рисками использования ИИ и синергии людей и машин. Эксперты выделили десять направлений, которые будут наиболее важными в 2025 году. Тренды разделили на три блока.

Риски использования ИИ-технологий

ИИ-агенты. Такой тип технологий искусственного интеллекта означает умные системы, которые выполняют задачи без вмешательства человека. Пользователь создает запрос, после чего агент сам выбирает лучшую схему действий, чтобы достичь нужной цели. Подобные разработки могут значительно повысить эффективность и производительность работников. В Gartner предполагают, что к 2028 году, как минимум, 15% повседневных решений в компаниях будут автономно принимать с помощью агентов. Платформы управления ИИ. Все чаще организациям придется пользоваться специальными системами, которые помогут им в работе с нейросетями. Такие инструменты связаны с ответственным подходом к искусственному интеллекту. С их помощью можно убедиться, что ИИ-модели надежны, прозрачны, соответствуют стандартам безопасности и этики. Но есть проблемы в отсутствии единых принципов, поскольку стандарты различаются в зависимости от регионов и отраслей. Тем не менее в Gartner считают, к 2028 году клиенты на 30% больше будут доверять компаниям, использующим такие платформы. Борьба с дезинформацией. Нейросети используют не только во благо. Технологии применяют в своих целях мошенники и другие киберпреступники. В индустрии продолжат развивать способы, которые позволяют защититься от дезинформации, дипфейков и других методов обмана в интернете. По мнению экспертов, в течение четырех лет такие продукты и услуги внедрят в более чем 50% компаний. Сейчас они есть менее чем у 5% организаций.

Рост технологических возможностей

Постквантовая криптография. Обычные способы защиты данных могут оказаться небезопасными уже к концу нынешнего десятилетия. Из-за этого приходится разрабатывать новые методы. Особое внимание уделяется постквантовой криптографии — она сможет защитить информацию даже при использовании квантовых атак. Однако пока неизвестно, сколько потребуется времени для полноценного развития таких технологий. «Невидимый» интеллект в окружающей среде. Под необычным термином аналитики имеют в виду ИИ-технологии, которые будут ненавязчиво интегрировать в повседневную жизнь людей. Например, в этом могут помочь различные датчики, позволяющие системам работать без вмешательства человека. В качестве примера эксперты приводят работу супермаркета. Умная система сможет автоматически определять количество товаров, которые остаются на полках, а также следить за сроками годности продуктов. Энергоэффективные вычисления. Компаниям нужно урезать траты на энергию, которая требуется для работы различных технологий. Это не только помогает снизить расходы, но и уменьшить вред для окружающей среды за счет сокращения вредных выбросов. В связи с этим постоянно растет популярность возобновляемых источников энергии. Гибридные вычислительные системы. Важным направлением остается использование разных типов ресурсов и технологий для повышения производительности. Например, под этим подразумевается смесь локальных и облачных систем, которые позволяют оптимизировать затраты. В будущем с помощью гибридного подхода можно будет «использовать человеческое тело в качестве вычислительной платформы». Но в Gartner не объяснили, как это будет работать, и подчеркнули, что очень сложные технологии требуют специальных навыков, которые только начинают разрабатывать.

Тенденции, связанные с объединением физического и цифрового миров

Пространственные вычисления. Продолжится и тренд на использование технологий дополненной и виртуальной реальности. Аналитики подчеркивают, что они позволяют улучшить взаимодействие с настоящим миром ради «захватывающих впечатлений». Например, такие направления получат развитие в играх, образовании и даже онлайн-торговле — покупатели смогут взаимодействовать с товаром перед тем, как его приобрести. Рынок пространственных вычислений к 2033 году может вырасти до 1,7 трлн. долларов. Однако проблемой остаются высокая стоимость устройств дополненной и виртуальной реальности, а также сложности с конфиденциальностью и безопасностью пользовательских данных. Многофункциональные роботы. Инженеры сосредоточились на повышении производительности роботов. В будущем ожидается повышенный спрос на такие машины, которые смогут выполнять несколько задач одновременно. Они будут не только эффективными в работе, но и позволят упростить взаимодействие людей с ними. В Gartner полагают, что к 2030 году 80% жителей Земли каждый день будут использовать умных роботов. Нейрологические улучшения. Во всем мире будут чаще использовать технологии, взаимодействующие с мозгом. Такие устройства считывают активность нейронов и позволяют мысленно управлять компьютером или выполнять другие задачи. Предполагается, что подобный подход повысит квалификацию сотрудников в разных сферах, как и их безопасность, и даже позволит людям оставаться работоспособными в пожилом возрасте. Пока что эту тенденцию сдерживают технологические ограничения, высокая стоимость подобных разработок, а также проблемы с автономностью и мобильностью нейросистем.

Прогнозы Forrester в области развития ИИ и технологического лидерства

Исследовательская и консалтинговая компания Forrester опубликовала отчеты «Прогнозы на 2025 год» по искусственному интеллекту и технологическому лидерству, которые стали частью нового исследования, анонсированного Forrester в преддверии саммита Technology & Innovation Summit North America.

Искусственный интеллект

Большинство предприятий, зацикленных на рентабельности инвестиций в ИИ, преждевременно сократят масштабы своей деятельности. Руководители осознают, что окупаемость инвестиций займет больше времени, чем они предполагали, и перейдут к прагматичному обеспечению окупаемости инвестиций с течением времени. Однако нетерпение в отношении ROI ИИ может побудить компании преждевременно сократить инвестиции, что станет долгосрочным минусом. 30 % IТ-директоров крупных компаний привлекут CDO в сферу IТ. Поскольку ИИ часто сопряжен с трудностями, обусловленными проблемами с основами данных и взаимодействием заинтересованных сторон, ИТ-директора поймут, что для обеспечения успеха ИИ им нужны не только главные специалисты по данным (CDO) в качестве партнеров, но и для преодоления разрыва между техническими и бизнес-экспертами. Три из четырех компаний, которые самостоятельно создают перспективные агентские архитектуры, потерпят неудачу. Агентские архитектуры ИИ требуют множества моделей, передовых архитектур данных и специальных знаний. В результате 75% предприятий, которые в следующем году попытаются создать таких агентов самостоятельно, потерпят неудачу и обратятся к консультантам для создания собственных агентских систем или использования агентов, встроенных в существующие программные экосистемы поставщиков.

Технологическое лидерство

Лишь каждый пятый технический руководитель, взявший на себя ответственность за цифровые преобразования, добьется успеха. Сегодня многие цифровые преобразования осуществляются с помощью технологий, особенно с учетом ИИ, и руководители компаний все чаще просят IТ-директоров взять на себя ведущую роль. Однако эти сложные программы требуют координации с лидерами бизнеса, операционной деятельности, HR и IТ, и многим из них будет трудно добиться их поддержки. В результате критически важные преобразования с помощью технологий затормозятся, бизнес пострадает, а руководители уйдут. Руководители IТ-компаний, пытающиеся сократить технологический долг, утроят внедрение AIOps (AI for IT Operations). Поскольку IТ-ландшафты продолжают становиться все более сложными, более 50 % лиц, принимающих решения в области технологий, увидят, что их технологический долг достигнет умеренного или высокого уровня к 2025 году. К 2026 году эта цифра возрастет до 75 %. Чтобы остановить цунами технологического долга, технологические лидеры обратятся к платформам AIOps, которые могут предоставлять контекстно-ориентированные данные для улучшения человеческой оценки, автоматического устранения инцидентов и улучшения бизнес-результатов. 60% организаций объявят технологический риск своим главным стратегическим корпоративным риском. За последние три года профили корпоративных рисков изменились, что отражает 20-процентный рост раскрытия информации о рисках, связанных с критической ролью технологий в создании рыночной стоимости. В 2025 году компании будут адаптировать свои стратегии для развития компетенций в области технологических рисков, чтобы соответствовать изменениям в нормативных требованиях, технологическом прогрессе и меняющихся ожиданиях заинтересованных сторон.

Прогноз кибератак на 2025 год от Kaspersky GReAT

Эксперты Kaspersky GReAT представили свой прогноз по развитию сложных кибератак в 2025 году. Среди ключевых тенденций выделяется рост активности хактивистских альянсов. Они продолжат расширяться за счет обмена инструментами и доступом к вредоносной инфраструктуре. Это может привести к более организованным атакам, в том числе с использованием шифровальщиков.

Устройства интернета вещей (IoT) станут одной из приоритетных целей. С увеличением числа «умных» устройств и связанных с ними мобильных приложений возрастает риск компрометации. Злоумышленники могут загружать поддельные версии приложений в официальные магазины, чтобы получить контроль над IoТ-устройствами. В дополнение к этому сохраняется угроза атак через цепочки поставок, когда вредоносное ПО внедряется на этапе производства.

Киберпреступники начнут активнее использовать языки программирования C++ и Go. Это связано с их популярностью в проектах с открытым кодом. Злоумышленники адаптируют свои вредоносные программы для этих языков, используя их уязвимости для обхода защитных систем. Открытый исходный код также остается уязвимым звеном. Основные проекты с открытым кодом нередко поддерживаются небольшими командами, что делает их мишенью для целевых атак. В 2025 году, вероятно, увеличится количество выявленных случаев компрометации.

Искусственный интеллект станет важным инструментом как для атакующих, так и для защитников. Злоумышленники будут применять большие языковые модели (LLM) для автоматизации разведки, поиска уязвимостей и создания вредоносного кода. Возможны попытки компрометации открытых ИИ-моделей с добавлением в них вредоносного кода. Технология дипфейков получит новое применение. Она будет использоваться для создания фальшивых видео и аудиозаписей, чтобы обманывать сотрудников, красть данные и совершать другие злонамеренные действия.

Также прогнозируется рост популярности атак, связанных с техникой Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD). Она позволяет использовать уязвимости драйверов для обхода защиты и запуска вредоносных программ. В 2025 году сложность таких атак может увеличиться за счет более продвинутых методов. Специалисты подчеркивают необходимость тщательного мониторинга используемого ПО, особенно проектов с открытым исходным кодом и IoТ-устройств. Эксперты предупреждают, что только комплексный подход к защите инфраструктуры сможет эффективно противостоять новым угрозам.

5 самых востребованных языков программирования в 2025 году

Каждый год аналитики, институты и профильные ресурсы составляют рейтинг языков программирования: подводят итоги, делают прогнозы. На основе данных TIOBE, PYPL, StackOverflow, RedMonk, которые уже много лет составляют индексы языков программирования, мы выяснили, какие языки программирования будут востребованы на рынке в 2025 году. Нового в этом списке, мало, но на удивление в топ-10 входит созданный еще в 50-х годах прошлого века Fortran, а также растет популярность не менее старого COBOL.

Python занимает первое место по индексам TIOBE и PYPL. Язык машинного обучения, ИИ и почти всего, что связано с большими данными. Остается в топе уже много лет и будет востребован в будущем, как минимум, в 2025 году. Все благодаря относительно простому входу и универсальности. И, конечно, тому, что Python — база для Data Science, которая становится все более и более востребованной. Первый по рейтингу StackOverflow и RedMonk (хотя сильно уступает тому же Python на PYPL и не попал в топ-5 на TIOBE) — JavaScript. Наверное, главный язык программирования для веб-разработчиков. А потому останется в топе в следующем году. А GeeksforGeeks, Хабр и прочие платформы и вовсе пророчат ему будущее в IoT и бессерверных вычислениях. Но это мнение предлагаем обсудить в комментариях. Java — и для фронтенда, и для бэкенда, и для мобильных приложений, и для игр, и даже немного для Big Data. На Java написано огромное количество сервисов, которыми мы пользуемся каждый день. Стабильно в топ-5 почти во всех возможных рейтингах: третий на TIOBE и RedMonk и второй на PYPL. C и C++. Да, технически это два разных языка, но они часто идут в связке, потому что C++, по сути, — улучшенный, объектно-ориентированный C. Еще одна «база» для большинства разработчиков софта и для мощных ноутбуков, и для стиральных машинок. На них написано большинство компиляторов и операционных систем, их изучают в университетах. По этой причина они находятся в топах всех рейтингов (PYPL поставил их на четвертое место, а TIOBE: C++ на второе и C на четвертое). И точно останутся там в ближайшие годы. Пятый по индексам TIOBE, PYPL и RedMonk — C#. Разработан Microsoft изначально для собственных проектов. Поход на C и C++, но не надстройка над ними. Остается популярным благодаря идеальной совместимости c Microsoft и универсальности (вы найдете C#-библиотеку почти для всего). Кроме того, C# — язык разработки игр. И хотя синтаксис тяжеловат для новичка, он остается полегче, чем в Java.

Мы также собрали еще 5 языков, которые быстро набирают популярность и могут стать базой для IT-компаний в будущем.

Задумывался как универсальный язык программирования, но на практике лучше всего себя показывает в веб-разработке и слабо подходит для той же работы с данными. Простой, быстрый, с большим количеством инструментов.

Язык для разработки мобильных, серверных и веб-приложений, который теоретически должен был заменить в этой сфере Java. Сегодня чаще всего используется для разработки сервисов под Android, потому что проще и лаконичнее Java.

Язык, разработанный для приложений на iOS. Пришел на замену Ob-С. Рост его популярности можно связать с тем, что все больше компаний хотят свои приложения, которые будут работать в том числе на технике Apple.

Язык для веб-разработки. Компилируется в JS, выглядит почти так же, как JS, и легок в понимании для всех, кто знает JS. Но лишен некоторых особенностей, за которые JavaScript часто становится героем мемов.

Быстрый и безопасный, отличается необычным подходом к управлению памятью. Может использоваться для разработки высоконагруженных систем, облачных сервисов и прочего.

Прогноз креативных тенденций на 2025 год от Adobe

В заключение мы представляем вам тренды от компании Adobe. Adobe Creative обновил ежегодный отчет Trends Forecast, главными тенденциями которого стали использование сюрреалистических визуальных эффектов, ирония и желание погрузиться в выдуманные миры.