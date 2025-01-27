Ведутся переговоры о возможном поглощении TikTok американской корпорацией Oracle

Администрация Дональда Трампа разрабатывает план, благодаря которому сервис коротких видео TikTok продолжит свою работу в США. Предполагается передача американского подразделения платформы корпорации Oracle и группе сторонних инвесторов, об этом сообщает National Public Radio (NPR) со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров. Об этом также рассказали Reuters два собеседника, знакомые с обсуждением.

Предполагается, что компания ByteDance (владелец TikTok) сохранит миноритарную долю в бизнесе, но алгоритм работы приложения, сбор данных и обновление программного обеспечения будет контролироваться Oracle, которая уже обеспечивает функционирование веб-инфраструктуры TikTok. Фактически это будет означать, что американские инвесторы будут владеть контрольным пакетом акций TikTok, но условия соглашения могут измениться и все еще находятся в стадии согласования, – отмечает NPR.

«Цель состоит в том, чтобы Oracle могла эффективно контролировать площадку и обеспечивать надзор за тем, что происходит с TikTok», — сообщил источник NPR, непосредственно участвующий в переговорах. Он также отметил, что ByteDance не будет полностью отстранена от бизнеса, но ее владение будет сведено к минимуму.

Официальные представители Oracle и Белого дома провели встречу по поводу потенциальной сделки в пятницу, 24 января, сообщает NPR. Еще одна встреча запланирована на следующую неделю. Источник, участвующий в обсуждении, отметил, что Oracle заинтересована в приобретении доли в TikTok, оцениваемой в «десятки миллиардов долларов», но остальные условия сделки все еще обсуждаются. Участники переговоров в Белом доме заявили, что, по мнению ByteDance, стоимость американского бизнеса может составить не менее $200 млрд.

Среди других потенциальных инвесторов, участвующих в переговорах, — компания Microsoft. Ранее также рассматривалась идея поглощения китайского приложения Walmart, но ритейлер воздерживается от участия в сделке из-за разногласий в оценке стоимости TikTok.