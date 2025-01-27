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27 января, 2025
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WhatsApp для iPhone получит поддержку двух аккаунтов

WhatsApp

Еще с октября 2023 года пользователи смартфонов на базе Android могут одновременно использовать две учетные записи WhatsApp на одном устройстве. Но в версии WhatsApp для iOS такой возможности не было.

В свежей бета-версии WhatsApp 25.2.10.70 для iOS была обнаружена реализация возможности использования двух аккаунтов, об этом пишет тематический ресурс WABetaInfo. Ожидается, что функция на iPhone будет работать аналогично тому, как это происходит на устройствах с Android.

По данным источника, в iOS-версии приложения уже началось тестирование поддержки нескольких учетных записей. Вероятно, пройдет пару месяцев, прежде чем пользователи WhatsApp на iPhone получат эту возможность.

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