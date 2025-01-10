spot_img
10 января, 2025
ДомойТехнологииНоутбукиAcer представил ноутбуки Predator Helios 16 AI и 18 AI с интерфейсом...

Acer представил ноутбуки Predator Helios 16 AI и 18 AI с интерфейсом Thunderbolt 5.0

Acer Predator Helios 16 AI

Помимо ноутбука Predator Helios Neo 16S AI компания Acer представила на выставке CES 2025 еще две модели серии — Predator Helios 16 AI и 18 AI. Это флагманские устройства, относящиеся к категории Copilot+ PC, оснащенные самым лучшим оборудованием, предлагаемым Intel и Nvidia. Ноутбуки предлагают процессор Intel Core Ultra 9 275 HX и графику Nvidia GeForce RTX 5090 или 5070 Ti.

Acer Predator Helios 16 AI

Acer Predator Helios 16 AI оборудован 16-дюймовой OLED-панелью WQXGA (2 560 x 1 600 пикселей) с частотой обновления 240 Hz и пиковой яркостью 400 нит. Есть поддержка технологии Nvidia G-Sync, обеспечивается охват 100% DCI-P3. Объем памяти и хранилища составляют 64 Gb (DDR5-6400) и 4 Tb (PCIe Gen 5).

Acer Predator Helios 16 AI

Емкость аккумулятора составляет 90 Втч, есть два порта Thunderbolt 5.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Intel Killer Ethernet E5000B и веб-камера с разрешением 1080p. Предлагается трехмесячная подписка на Xbox Game Pass. Ноутбук работает на базе Windows 11 Home. Габариты – 356,78 x 279,55 x 15,9/27,71 мм, вес – 2,7 кг.

Acer Predator Helios 18 AI оборудован 18-дюймовым 4K mini-LED дисплеем с частотой обновления120 Hz. Экран имеет пиковую HDR-яркость 1000 нит (600 нит SDR) и полностью покрывает цветовую гамму DCI-P3. Объем памяти и хранилища может достигать 128 Gb (DDR5-6400) и 6 Tb (PCIe Gen 5) соответственно.

Ноутбук оснащен батареей емкостью 99 Втч, также есть два порта Thunderbolt 5.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Intel Killer Ethernet E5000B, веб-камера с разрешением 1080p и трехмесячная подписка на Xbox Game Pass. ОС — Windows 11 Home. Габариты составляют 400,96 x 307,9 x 17,3-29,55 мм, вес – 3,2 гр.

Цены на игровые ноутбуки будут объявлены позднее. Известно, что обе модели появятся на полках магазинов во втором квартале 2025 года.

Предыдущая статья
Представлен Acer Predator Helios Neo 16S AI с мощным аппаратным обеспечением
Следующая статья
Представлены портативные консоли Acer Nitro Blaze 8 и Blaze 11 на Ryzen 7 8840HS
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,981ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»