spot_img
23 января, 2025
ДомойТехнологииHardwareR.I.S.K. Company организует мероприятие «Transform Customer Care: AI chapter»

R.I.S.K. Company организует мероприятие «Transform Customer Care: AI chapter»

Transform Customer Care: AI chapter

28 января 2025 года R.I.S.K. Company, ведущий системный интегратор Азербайджана, проведет мероприятие под названием «Transform Customer Care: AI chapter», посвященное вызовам, которые бросает стремительное развитие искусственного интеллекта, и тому, как на них должны ориентироваться заказчики контактных центров.

Основные доклады конференции будут посвящены решениям Cisco Unified Contact Center Express и Verint Da Vinci, ориентированным на поддержку искусственного интеллекта. Также часть презентаций охватит возможности и опыт R.I.S.K. Company в области интеграции этих решений на локальном рынке. В частности, расскажут об успешном использовании контактных центров с инструментами искусственного интеллекта и поделятся опытом своей работы с ними непосредственно заказчики этих решений в Азербайджане. Кроме того, одна из презентаций расскажет о платформе электронного документооборота eSanad. Каждое выступление будет включать сессию вопросов и ответов, так что заказчики смогут получить исчерпывающую информацию по всем решениям.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии «Transform Customer Care: AI chapter», необходимо пройти регистрацию по этой ссылке. Количество мест ограничено.

Предыдущая статья
Представлена серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25 с ИИ-функциями
Следующая статья
Услуга Azercell «AI Chat Bot», базирующаяся на технологии искусственного интеллекта, теперь доступна и для пользователей iOS!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,981ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»