R.I.S.K. Company организует мероприятие «Transform Customer Care: AI chapter»

28 января 2025 года R.I.S.K. Company, ведущий системный интегратор Азербайджана, проведет мероприятие под названием «Transform Customer Care: AI chapter», посвященное вызовам, которые бросает стремительное развитие искусственного интеллекта, и тому, как на них должны ориентироваться заказчики контактных центров.

Основные доклады конференции будут посвящены решениям Cisco Unified Contact Center Express и Verint Da Vinci, ориентированным на поддержку искусственного интеллекта. Также часть презентаций охватит возможности и опыт R.I.S.K. Company в области интеграции этих решений на локальном рынке. В частности, расскажут об успешном использовании контактных центров с инструментами искусственного интеллекта и поделятся опытом своей работы с ними непосредственно заказчики этих решений в Азербайджане. Кроме того, одна из презентаций расскажет о платформе электронного документооборота eSanad. Каждое выступление будет включать сессию вопросов и ответов, так что заказчики смогут получить исчерпывающую информацию по всем решениям.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии «Transform Customer Care: AI chapter», необходимо пройти регистрацию по этой ссылке. Количество мест ограничено.