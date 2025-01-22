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23 января, 2025
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Baku Ecommerce Meetup затронет темы развития электронной коммерции в Азербайджане

Baku Ecommerce Meetup

28 января 2025 года в Азербайджанском инновационном центре пройдет Baku Ecommerce Meetup, посвященный вопросам электронной коммерции. В рамках мероприятия будет презентована программа инкубации eComX, которую планируется реализовать в ближайшие месяцы, и инновации сообщества в области электронной коммерции. Также участие в форуме примет специальный гость — основатель платформы электронной коммерции, работающей в 8 странах, который расскажет о своем опыте в продвижении решения на глобальном рынке.

Участие в Baku Ecommerce Meetup бесплатно при условии предварительной регистрации. Регистрацию можно пройти по этой ссылке. Начало мероприятия в 19.00.

Компании, заинтересованные в оказании спонсорской поддержки в проведении Networking at Meetup, могут связаться с Орханом Ахмедовым.

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