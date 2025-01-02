В Epic Games Store можно бесплатно забрать шутер Hell Let Loose

Epic Games Store дарит своим пользователям мультиплеерный шутер о Второй мировой войне Hell Let Loose. Предложение действует до 9 января 20:00 по бакинскому времени.

В Hell Let Loose поддерживаются масштабные сражения вплоть до 100 игроков с участием пехоты, танков и артиллерии. Битвы происходят на локациях, основанных на реальных местах – это девять больших карт, которые делятся на зоны захвата.

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На следующей неделе Epic Games Store будет раздавать Turmoil. Из описания игры: «Бурите нефтяные скважины как в 1899 году! Turmoil предлагает пользователям сыграть в очаровательную шутливую пародию на симуляцию по мотивам нефтяной лихорадки XIX века в Северной Америке».