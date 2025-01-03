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3 января, 2025
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Для Telegram вышло первое обновление в 2025 году

Telegram

Мессенджер Telegram получил первое обновление в 2025 году. Появились коллекционные подарки, реакции на служебные сообщения, фильтры для быстрого и удобного поиска сообщений, встроенный сканер QR-кодов и многое другое.

Коллекционные подарки

Теперь обычные подарки в Telegram можно конвертировать в уникальные коллекционные, которые можно передавать другим пользователям или выставить на аукцион на NFT-площадках.

Изображения для коллекционных подарков выбираются случайным образом на основе десятков вариаций, созданных художниками Telegram, и дополняются уникальным набором характеристик — таких как цвет фона, узор и номер.

Telegram

Сейчас улучшить до коллекционных подарков можно более 20 обычных, например, домашний торт, кролика из желе или шапку Санты. В сумме это дает более 1400 уникальных вариантов изображений. Конвертация подарка стоит небольшого количества звезд Telegram.

Реакции на служебные сообщения

Когда кто-то из пользователей отправляет подарок, присоединяется к группе или начинает видеочат, в переписке появляется служебное сообщение об этом. Теперь для таких сообщений поддерживаются реакции.

Фильтры в поиске сообщений

В поисковой вкладке «Чаты» появились дополнительные фильтры для результатов. Они позволяют уточнить выдачу и просмотреть результаты поиска отдельно по личным чатам, группам или каналам.

Сторонняя верификация

Теперь официальные сторонние сервисы могут присваивать профилям пользователей и чатам дополнительные значки, свидетельствующие о подлинности аккаунта. Ожидается, что новый децентрализованный подход к сторонней верификации поможет предотвращать мошенничество и распространение ложных сведений.

Когда чат или аккаунт получает стороннюю верификацию, около его имени или названия появляется значок подтвержденного аккаунта, а в профиле показывается пояснительный комментарий. Новая сторонняя верификация присваивается отдельно от официального подтверждения, которое Telegram предоставляет публичным деятелям и организациям.

Авторские эмодзи в названиях папок

Все пользователи Telegram теперь могут создавать свои папки для чатов, чтобы удобнее организовать переписку, и в названиях таких папок можно использовать авторские эмодзи. Пользователи с Premium-подпиской могут выделить нужную папку или сделать свой список папок минималистичнее, заменив текст на иконки.

Сканер QR-кодов

Камера в приложении на Android и iOS теперь распознает QR-коды и открывает ссылки в выбранном пользователем браузере по умолчанию без необходимости переключаться между приложениями. Чтобы быстро открыть камеру в приложении, нужно провести вправо на главном экране (на Android нужно нажать на значок камеры в правом нижнем углу).

Администрация Telegram планировала выпустить это обновление 31 декабря 2024 года, но оно задержалось по вине команды модераторов Apple, которые не смогли вовремя завершить проверку.

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