Подготовка победителей международных олимпиад по информатике в Азербайджане

Международные олимпиады по информатике предоставляют школьникам уникальную возможность проявить свои таланты, получить признание и поступить в престижные университеты. Однако успех на таком высоком уровне требует тщательной подготовки, которая значительно превосходит стандартные рамки школьной программы.

В Азербайджане с 2017 года при поддержке «Azercell Telecom» реализуется совместный проект Министерства науки и образования и Института образования. В рамках проекта создаются специализированные учебные группы для учащихся 7-11 классов. В дополнение к регулярным занятиям организуются тренировочные лагеря и специализированные сборы. За время работы проекта подготовлено более 100 школьников, многие из которых стали победителями республиканских и международных соревнований.

Одним из ключевых событий проекта стала олимпиада «Azercell Cup», которая в 2024 году привлекла более 2000 участников. Победители этого соревнования были удостоены 5 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых медалей подтвердив высокий уровень подготовки участников.

Эффективность совместного проекта подтверждается успехом азербайджанских школьников на престижных международных соревнованиях. Только в 2024 году учащиеся Азербайджанских школ завоевали:

2 серебра и 2 бронзы на Международной Жаутыковской олимпиаде ;

; 1 золото и 1 бронзу на InfO(1)Cup ;

; 1 серебро и 1 бронзу на Центрально-Европейской олимпиаде ;

; 1 бронзу и мотивационную награду на Европейской олимпиаде среди девушек ;

; 1 серебро и 2 бронзы на Европейской юношеской олимпиаде ;

; 1 бронзу и поощрительный приз на Международной олимпиаде по информатике ;

; 2 серебра на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту.

В целом за последние пять лет азербайджанские школьники завоевали 80 медалей на международных олимпиадах, из них 13 — на престижной Международной олимпиаде по информатике (IOI).

Подобные достижения ярко демонстрируют высокий уровень подготовки и потенциал нового поколения IT-специалистов, а также их способность решать сложнейшие задачи в сфере технологий. Успехи азербайджанских школьников укрепляют международный имидж Азербайджана, одновременно закладывая прочный фундамент для дальнейшего развития цифровой экономики страны.