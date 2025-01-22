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22 января, 2025
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В Steam проходит фестиваль стратегий в реальном времени

Steam

Компания Valve запустила в Steam тематический фестиваль, посвященный стратегиям в реальном времени. В рамках мероприятия скидки получили не только классические представители жанра, но и тайтлы вроде Shadow Tactics, Desperados III и Commandos.

Пользователи сервиса также могут опробовать демоверсии как уже вышедших RTS, так и предстоящих. А на специальной странице появились бесплатные украшения профиля — аватар и две рамки в разных цветах.

Распродажа продлится до 27 января в 22:00 по бакинскому времени.

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