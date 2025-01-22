Fujitsu представил ноутбук весом 848 граммов на базе Intel Core Ultra 7

Компания Fujitsu представила ноутбук под названием FMV Note U UA-K1 весом всего 848 граммов, что делает его самым легким в своем классе. Размеры корпуса составляют 308,8 x 209 x 15,8–17,3 мм.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением WUXGA (1920×1200 пикселей), работает на базе процессора Intel Core Ultra 7 258V, имеет 32 Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe Gen4 емкостью 512 Gb.

По заявлению Fujitsu, аккумулятора на 64 Втч хватит на 15,5 часов воспроизведения видео и около 36 часов в режиме ожидания. В число разъемов входит один порт Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, гигабитный порт Ethernet, слот для карты памяти microSD, HDMI и порт для микрофона и наушников. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, FHD-камера с поддержкой Windows Hello и сенсор отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания. Операционная система — Windows 11 Home, в комплекте идет Microsoft Office Home & Business 2024.

Цена ноутбука Fujitsu FMV Note U UA-K1 составляет $1898.