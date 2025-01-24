OpenAI представила помощника Operator, выполняющий задачи в интернете вместо пользователя

Компания OpenAI представила нового помощника Operator для ChatGPT, который способен выполнять различные задачи в интернете вместо пользователя.

Благодаря встроенному браузеру Operator может заходить в сеть и взаимодействовать с сайтами. Например, он может забронировать номер в отеле: зайти на сайт, найти подходящий вариант на нужные даты, показать его пользователю, а потом при получении его согласия, завершить процесс бронирования. В случае, если понадобится ввести персональные данные пользователя, Operator переключит управление на него. При желании можно настраивать рабочие процессы для определенных сайтов или сохранять подсказки для часто выполняемых задач.

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В основе помощника лежит новая ИИ-модель под названием Computer-Using Agent (CUA), объединяющая возможности GPT-4o с инструментами для навигации по веб-сайтам. Управление сайтами осуществляется через виртуальную клавиатуру и мышь, что позволяет обходиться без использования специализированных API.

Пока что Operator будет доступен только в США и только для подписчиков ChatGPT Pro, в будущем он появится у пользователей ChatGPT с подписками Plus, Team и Enterprise. Также компания намерена интегрировать возможности нового агента непосредственно в ChatGPT.