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26 января, 2025
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Azercell и Университет ADA запускают очередной этап совместной «Программы Инкубации Идей»

Azercell

ООО «Azercell Telecom» совместно с Фондом Университета ADA объявляют о старте нового этапа «Программы Инкубации Идей». Проект, успешно реализуемый с прошлого года, направлен на поддержку развития стартап-экосистемы в Азербайджане и формирование нового поколения специалистов в сферах ИТ и ИКT. В этом году в программе примут участие 10 студенческих команд, которые будут соревноваться за первенство.

В рамках проекта участники получат практические навыки, необходимые для адаптации к реальной стартап-среде. Так, с целью поддержки реализации идей и укрепления знаний для студентов будут организованы тренинги по формированию стартап-мышления, управлению ИТ-проектами, разработке минимально жизнеспособного продукта (MVP) и подготовке успешных презентаций стартапов. На протяжении всего проекта команды будут работать под руководством менторов из Azercell и Университета ADA, а также получат возможность общения с ключевыми игроками стартап-экосистемы страны.

По завершении программы победившая команда получит денежный приз. Более того, отличившимся участникам соревнования будет предоставлена возможность участия в программе стажировки в Azercell.

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