Gulfstream Distribution и Cisco провели в Баку Cisco Security Day

22 января в отеле Hilton Baku прошел Cisco Security Day, организованный компаниями Gulfstream Distribution и Cisco. Участие в семинаре, который провел сертифицированный (CCIE) специалист по IT-безопасности Даниил Кириллов приняли многочисленные партнеры дистрибьютора.

В рамках мероприятия Д.Кирилов рассказал о возможностях повышения уровня безопасности инфраструктуры сети с помощью такого решения, как Cisco ISE (Identity Services Engine). Было отмечено, что этот инструмент предназначен для централизованного управления политиками в рамках решения Cisco TrustSec. Он позволяет не только эффективно определять политики информационной безопасности, но и управлять ими в масштабе всей организации. Cisco ISE различает корпоративные и личные пользовательские устройства, автоматизирует функции обеспечения информационной безопасности по всей организации с помощью средств контроля доступа и шифрования, реализованных на уровне сети, упрощает повседневную работу IT-подразделения и т.д. Применение ISE позволяет создавать доверенную среду в масштабе всей организации на основе единой централизованной политики информационной безопасности для любых типов пользователей, устройств и подключений.

Продолжился семинар обзором решения для многофакторной аутентификации Cisco Duo, входящей в состав лидирующей платформы обеспечения модели нулевого доверия Cisco. Оно обеспечивает безопасный доступ любого пользователя с любого устройства к любому IТ-приложению и в любой среде. Также это решение гарантирует бесшовную защиту любой комбинации облачных и локальных приложений предприятия, не требуя использования множества продуктов для аутентификации и не оставляя критичных брешей в защите. «Многофакторная и беспарольная аутентификация становятся одним из ключевых трендов на рынке кибербезопасности. Решение Cisco DUO, обеспечивающее проверку не только пользователей, но и устройств в сети, создает хорошую основу для внедрения модели защиты по принципу нулевого доверия», — подчеркнул Д.Кирилов. Также выступавший рассказал об изменениях в политике лицензирования своих продуктов компанией Cisco.

Заключительный доклад семинара охватил нюансы интеграции решений Cisco ISE и Cisco DUO в системы межсетевого экранирования следующего поколения Cisco Secure Firewall. Подобная интеграция выводит защиту предприятий от кибератак на принципиально новый уровень в одном простом в развертывании решении. Д.Кирилов на практике продемонстрировал возможности совместной работы этих решений и рассказал о реальных кейсах их использования.

Завершился Cisco Security Day интересным тематическим квизом, охватившим презентации продуктов, по итогам которого три победителя получили ценные призы.