Новое приложение Canon позволяет вести прямую трансляцию с нескольких камер iOS-устройств

Компания Canon запустила бесплатное приложение Live Switcher Mobile, позволяющее пользователям вести прямые трансляции, с возможностью подключения до трех мобильных устройств. Приложение работает только на iPhone и iPad с iOS или iPadOS 16 и выше. Поддержка Android не заявлена.

Между камерами устройств можно переключаться и настраивать автоматическое переключение с интервалом от 8 до 20 секунд. Также доступны функции «картинка в картинке», добавление текста для создания титров и изображений. Есть окно для просмотра комментариев зрителей.

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Live Switcher Mobile поддерживает трансляции в социальных сетях с RTMP-протоколом. Функция отображения комментариев ограничена, она работает только на платформах YouTube и Facebook.

Качество видео возможно только в разрешении 720 пикселей и наложением водяного знака, а интерфейс приложения периодически демонстрирует рекламу. Для снятия этих ограничений, а также для повышения качества видео до 1080 пикселей, предлагается платная подписка за $18 в месяц. В будущем Canon планирует добавить возможность использования цифровых камер, а также возможность повышения качества видео до 4K.