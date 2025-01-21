Xiaomi представила эмулятор для запуска Windows-игр на Android-планшетах

Компания Xiaomi представила программное решение WinPlay, позволяющее запускать игры для Windows на планшетах с Hyper OS без необходимости подключения к интернету. На данное время функция доступна только в рамках внутреннего тестирования, в будущем компания планирует расширить доступ.

В основу движка WinPlay легла технология Xiaomi HyperCore, которая создает виртуальную среду на планшете, поддерживающую игры Windows, предлагая при этом высокую производительность и стабильность. Владельцы Android-устройств могут напрямую загружать и запускать игры с платформ Steam и GOG. Поддерживается широкий набор периферийных устройств, включая контроллеры, клавиатуры и мыши. Обеспечивается поддержка многопользовательских игр с участием до четырех игроков. Кроме того, система WinPlay оптимизирована для работы с контроллером Xbox, поддерживающим тактильную обратную связь.

Согласно внутренним тестам Xiaomi, потеря производительности через WinPlay составляет 2,9% по части GPU. Среднее энергопотребление – всего 8,3 Вт. Пока что игры для Windows можно запускать только на новом планшете Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. Владельцы устройства могут принять участие в программе тестирования системы, заявку можно подать через приложение Xiaomi Community.