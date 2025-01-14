Представлено устройство спутниковой связи HMD OffGrid, которое работает с любым смартфоном

Компания HMD Global на CES 2025 представила компактное и легкое устройство под названием OffGrid, которое позволяет смартфонам подключаться к спутниковой связи. Гаджет ориентирован на владельцев Android и iOS, чьи устройства не поддерживают эту функцию на аппаратном уровне. Кроме того, в HMD OffGrid интегрирована SOS-функция. Устройство будет полезным для всех, кто занимается туризмом, альпинизмом или нередко оказывается там, где нет покрытия наземных сетей сотовой связи.

HMD OffGrid выполнено в прочном корпусе с защитой от влаги и пыли по стандарту IP68. Кроме того, оно соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, поэтому способно выдерживать экстремальные погодные условия, падения и погружения в воду. Габариты составляют 9,4 x 6 x 1,2 см, вес – всего 60 гр. По заявлению компании, аккумулятор емкостью 600 мА·ч обеспечивает до трех дней работы без подзарядки.

Для взаимодействия с устройством используется приложение HMD OffGrid. Оно поддерживает двухстороннюю отправку сообщений, функцию отслеживания местоположения в реальном времени (до пяти контактов), а также возможность отправлять заранее подготовленные сообщения одним нажатием. Сообщения можно отправлять на любой номер телефона, даже если у получателя нет установленного приложения OffGrid. Но чтобы ответить на сообщение, получателю потребуется скачать приложение.

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SOS-функция реализована на базе сервиса Overwatch х Rescue, предлагаемого компанией FocusPoint International. Сервис работает круглосуточно и предлагает помощь на разных языках.

Предлагается два тарифных плана: Unlimited — за $15 в месяц можно отправить неограниченное количество SMS (140 символов) и отслеживание местоположения (за дополнительную плату $5 в месяц). Freedom – за $80 в год предусматривает отправку 350 текстовых сообщений, а также отслеживание местоположения по $0,10 за каждый запрос.

HMD OffGrid будет доступен по цене $199,99 в Австралии, Новой Зеландии, Европе и США.