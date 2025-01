Microsoft стал лучшим издателем за декабрь 2024 года

Корпорация Microsoft стала лучшим игровым издателем по итогам декабря 2024 года. Согласно аналитической фирме Ampere, в декабре 2024 года пользователи потратили на игры компании более $465 млн. При этом 64% от всей суммы принесли владельцы консолей PlayStation. По мнению аналитиков, добиться такого результата корпорация смогла прежде всего благодаря популярности Call of Duty: Black Ops 6. Кроме того, в декабре MachineGames, внутренняя студия Xbox, выпустила Indiana Jones and the Great Circle на PC и Xbox Series, которая также стала одной из самых продаваемых игр месяца.

На втором месте по выручке расположилась Electronic Arts – $366 млн. Наибольший вклад обеспечил футбольный симулятор EA Sports FC 25, хотя компания ожидала лучших показателей, чем получила. EA Sports FC 25 не смог повторить успех предыдущей части.

В топ-10 издателей впервые вошли китайские компании Tencent (5 место) и Netease (9 место) — в том числе благодаря успехам Path of Exile 2 и Marvel Rivals. В Ampere также рассказали, что в Рождество (25 декабря) поклонники Fortnite провели в игре 30 млн. часов (2,3 часа в среднем), а для серии Call of Duty этот показатель составил 20 млн.