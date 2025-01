Microsoft опубликовал отчет за второй квартал 2025 фискального года

Корпорация Microsoft объявила результаты за второй квартал 2025 фискального года, завершившийся у нее 31 декабря 2024 года.

Общая выручка компании выросла на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув $69,6 млрд. Чистая прибыль составила $24,1 млрд., по сравнению с прошлым годом рост на 10%. Прибыль на акцию — $3,23. Значительную часть выручки компании по-прежнему обеспечивают облачные, а также ИИ-сервисы.

Несмотря на то, что Microsoft считается лидером в коммерциализации продуктов на основе ИИ благодаря партнерству с OpenAI, и за последний год выпустила множество ИИ-ассистентов под брендом Copilot, монетизация этих продуктов идет медленнее, чем ожидалось. В целом направление искусственного интеллекта «обеспечило годовую выручку в $13 млрд., увеличившись на 175% по сравнению с прошлым годом», отметил генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) в своем выступлении на квартальной отчетной конференции. Спрос на услуги Azure AI остается высоким, за отчетный квартал их рост составил 157%. Но нехватка дата-центров сдерживает общее развитие облачного подразделения.

Общая выручка игрового подразделения снизилась на 7%, составив $6,6 млрд. Падение во многом обусловлено слабыми продажами консолей Xbox: они снизились на 29%. Однако показатели игровых сервисов и контента немного увеличились, показав рост в 2%. Сатья Наделла отметил, что Game Pass установил новый квартальный рекорд по выручке, а число пользователей подписки на ПК увеличилось более чем на 30%. Xbox Cloud Gaming также показал рост: за прошедший квартал пользователи провели в нем рекордные 140 млн. часов. Наделла также отметил большой успех по продажам Call of Duty: Black Ops 6 и Indiana Jones and the Great Circle.