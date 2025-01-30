spot_img
30 января, 2025
ДомойТелекомСтатьиMicrosoft опубликовал отчет за второй квартал 2025 фискального года

Microsoft опубликовал отчет за второй квартал 2025 фискального года

Microsoft

Корпорация Microsoft объявила результаты за второй квартал 2025 фискального года, завершившийся у нее 31 декабря 2024 года.

Общая выручка компании выросла на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув $69,6 млрд. Чистая прибыль составила $24,1 млрд., по сравнению с прошлым годом рост на 10%. Прибыль на акцию — $3,23. Значительную часть выручки компании по-прежнему обеспечивают облачные, а также ИИ-сервисы.

Несмотря на то, что Microsoft считается лидером в коммерциализации продуктов на основе ИИ благодаря партнерству с OpenAI, и за последний год выпустила множество ИИ-ассистентов под брендом Copilot, монетизация этих продуктов идет медленнее, чем ожидалось. В целом направление искусственного интеллекта «обеспечило годовую выручку в $13 млрд., увеличившись на 175% по сравнению с прошлым годом», отметил генеральный директор Сатья Наделла (Satya Nadella) в своем выступлении на квартальной отчетной конференции. Спрос на услуги Azure AI остается высоким, за отчетный квартал их рост составил 157%. Но нехватка дата-центров сдерживает общее развитие облачного подразделения.

Общая выручка игрового подразделения снизилась на 7%, составив $6,6 млрд. Падение во многом обусловлено слабыми продажами консолей Xbox: они снизились на 29%. Однако показатели игровых сервисов и контента немного увеличились, показав рост в 2%. Сатья Наделла отметил, что Game Pass установил новый квартальный рекорд по выручке, а число пользователей подписки на ПК увеличилось более чем на 30%. Xbox Cloud Gaming также показал рост: за прошедший квартал пользователи провели в нем рекордные 140 млн. часов. Наделла также отметил большой успех по продажам Call of Duty: Black Ops 6 и Indiana Jones and the Great Circle.

Предыдущая статья
Системные требования Marvel’s Spider-Man 2 для ПК
Следующая статья
Microsoft стал лучшим издателем за декабрь 2024 года
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,980ФанатыМне нравится
1,019ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»