Системные требования Marvel’s Spider-Man 2 для ПК

Компания Sony поделилась системными требованиями в шести категориях ПК-версии Marvel’s Spider-Man 2 от Insomniac Games, релиз которой состоится уже сегодня, 30 января. На PlayStation 5 экшен вышел в октябре 2023 года.

Marvel’s Spider-Man 2 для ПК получит поддержку широкоформатных дисплеев с соотношением вплоть до 48:9, качественную графику благодаря продвинутой трассировке лучей, повышенную детализацию геометрии для рейтрейсинга и совместимость с передовыми технологиями NVIDIA, включая реконструкцию лучей. Кроме того, у геймеров будет возможность гибко настраивать рейтрейсинг в параметрах игры. Обещают необязательную привязку PSN-аккаунта.

Минимальные требования (720p, 30 fps, очень низкие настройки графики):

ОС: Windows 10/11 (64 бит, версия 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 3100;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT;

Оперативная память: 16 Gb;

Место на диске: 140 Gb, SSD.

Рекомендованные требования (1080p, 60 fps, средние настройки графики):

ОС: Windows 10/11 (64 бит, версия 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700;

Оперативная память: 16 Gb;

Место на диске: 140 Gb, SSD.

«Высокие» требования (1440p, 60 fps, высокие настройки графики):

ОС: Windows 10/11 (64 бит, версия 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i5-11400 или AMD Ryzen 5 5600;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;

Оперативная память: 16 Gb;

Место на диске: 140 Gb, SSD.

«Высокие» требования с трассировкой лучей (1440p, 60 fps, высокие настройки графики и рейтрейсинга):

ОС: Windows 10/11 (64 бит, версия 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7900 XT;

Оперативная память: 16 Gb;

Место на диске: 140 Gb, SSD.

«Очень высокие» требования с трассировкой лучей (1440p, 60 fps, высокие настройки графики и очень высокие настройки рейтрейсинга):

ОС: Windows 10/11 (64 бит, версия 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 9 5900X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX;

Оперативная память: 16 Gb;

Место на диске: 140 Gb, SSD.

Требования «Ультра» с трассировкой лучей (4K, 60 fps, очень высокие настройки графики и настройки «Ультра» рейтрейсинга):

ОС: Windows 10/11 (64 бит, версия 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i9-12900K или AMD Ryzen 7 7800X3D;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090;

Оперативная память: 16 Gb;

Место на диске: 140 Gb, SSD.