LG показала серию телевизоров OLED evo 2025

На выставку CES 2025 компания LG Electronics привезла линейку телевизоров OLED evo 2025 года. Среди моделей 2025 года выделяются беспроводной телевизор M5 и флагман G5.

OLED-телевизор LG M5 будет выпускаться в версиях с диагональю экрана 65, 77, 83 и 97 дюймов. Все интерфейсные порты размещены в выносном модуле Zero Connect с «нулевой» задержкой сигнала, а картинка транслируется на экран беспроводным способом. Новая модель позиционируется как «True Wireless», модуль Zero Connect не обязательно держать рядом с экраном. Посторонние объекты также не будут помехой для передачи беспроводного сигнала. LG M5 представляет беспроводную передачу аудио и видео в формате 4K/144 Hz, заявлена поддержка Variable Refresh Rate (VRR), Nvidia G-Sync и AMD FreeSync.

Флагманская модель LG G5 будет предложена в версиях с экраном диагональю на 55, 65, 77 и 83 дюйма. Телевизор поддерживает 4K/165 Hz, VRR, Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Устройства оснащены новейшим процессором LG Alpha 11 AI Processor Gen2 с поддержкой алгоритма масштабирования AI Super Upscaling, который улучшает качество изображения за счет повышенной яркости, более глубоких оттенков черного и точной обработки. Производитель отмечает, что обновленная технология Brightness Booster Ultimate улучшает управление светом и использует передовые алгоритмы для достижения пиковой яркости в три раза выше, чем у стандартных OLED-телевизоров. Модели 2025 года получили новый режим Filmmaker Mode, который автоматически подстраивает изображение в соответствии с освещением в комнате, сохраняя исходный замысел создателей контента в различных условиях просмотра.

Серия получит обновленную прошивку webOS с набором ИИ-функций и обновленный пульт ДУ. ИИ-функции предлагают профили изображения и звука, поиск (пока только в США и Корее), рекомендации для отдельных профилей пользователей и чат-бот с рекомендациями режимов изображения и звука. Фирменный пульт Magic Remote станет более компактным и получит новые кнопки для вызова ИИ-функций и специальных возможностей для людей с ограниченными возможностями.

Ожидается, что новые телевизоры LG OLED evo 2025 поступят в продажу в конце этого года, но цена пока не называется.