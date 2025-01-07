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7 января, 2025
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LG показала серию телевизоров OLED evo 2025

LG OLED evo 2025

На выставку CES 2025 компания LG Electronics привезла линейку телевизоров OLED evo 2025 года. Среди моделей 2025 года выделяются беспроводной телевизор M5 и флагман G5.

OLED-телевизор LG M5 будет выпускаться в версиях с диагональю экрана 65, 77, 83 и 97 дюймов. Все интерфейсные порты размещены в выносном модуле Zero Connect с «нулевой» задержкой сигнала, а картинка транслируется на экран беспроводным способом. Новая модель позиционируется как «True Wireless», модуль Zero Connect не обязательно держать рядом с экраном. Посторонние объекты также не будут помехой для передачи беспроводного сигнала. LG M5 представляет беспроводную передачу аудио и видео в формате 4K/144 Hz, заявлена поддержка Variable Refresh Rate (VRR), Nvidia G-Sync и AMD FreeSync.

Флагманская модель LG G5 будет предложена в версиях с экраном диагональю на 55, 65, 77 и 83 дюйма. Телевизор поддерживает 4K/165 Hz, VRR, Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Устройства оснащены новейшим процессором LG Alpha 11 AI Processor Gen2 с поддержкой алгоритма масштабирования AI Super Upscaling, который улучшает качество изображения за счет повышенной яркости, более глубоких оттенков черного и точной обработки. Производитель отмечает, что обновленная технология Brightness Booster Ultimate улучшает управление светом и использует передовые алгоритмы для достижения пиковой яркости в три раза выше, чем у стандартных OLED-телевизоров. Модели 2025 года получили новый режим Filmmaker Mode, который автоматически подстраивает изображение в соответствии с освещением в комнате, сохраняя исходный замысел создателей контента в различных условиях просмотра.

Серия получит обновленную прошивку webOS с набором ИИ-функций и обновленный пульт ДУ. ИИ-функции предлагают профили изображения и звука, поиск (пока только в США и Корее), рекомендации для отдельных профилей пользователей и чат-бот с рекомендациями режимов изображения и звука. Фирменный пульт Magic Remote станет более компактным и получит новые кнопки для вызова ИИ-функций и специальных возможностей для людей с ограниченными возможностями.

Ожидается, что новые телевизоры LG OLED evo 2025 поступят в продажу в конце этого года, но цена пока не называется.

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