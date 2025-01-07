Dell объявляет о совершенно новом брендинге, представляя линейки ноутбуков и рабочих станций Dell, Dell Pro и Dell Pro Max

Компания Dell провела ребрендинг своих линеек ноутбуков и настольных компьютеров на 2025 год. Производитель компьютеров отказался от таких названий, как Inspiron, XPS, Latitude и Precision. Об этом компания объявила в рамках проходящей в Лас-Вегасе технологической выставки CES 2025. Теперь названия ноутбуков и персональных компьютеров Dell будут соответствовать принципу, выбранному компанией Apple для iPhone, с сериями, обозначенными просто как Dell, Dell Pro и Dell Pro Max. Кроме этого, в каждой версии существуют базовые модели, обозначенные как Plus и Premium, которые ранее были известны как Inspiron или XPS. Серия Dell Pro заменяет линейку бизнес-ноутбуков Latitude, а Dell Pro Max занимает место предыдущей линейки рабочих станций Precision.

Новые Dell Pro Max 14 и 16 — рабочие станции начального уровня с процессором Intel Core Ultra 9

Линейка Precision компании Dell существует с 1990-х годов, и 2025 год — это год, когда с этим брендом придется попрощаться. Компания провела ребрендинг серии и представила два ноутбука, которые войдут в новую ребрендинговую серию: Dell Pro Max 14 и Pro Max 16.

Из этих двух моделей, как следует из названия, Dell Pro Max 14 является более компактным вариантом. Он может быть оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+. Что касается внутреннего оснащения, то эта младшая модель может быть оснащена процессором Intel Core Ultra 9, и весьма вероятно, что процессоры будут из грядущей линейки Arrow Lake H.

Ноутбук можно будет сконфигурировать с Nvidia RTX 500-профессиональным графическим процессором класса Nvidia RTX 500, и Dell утверждает, что Pro Max 14 может быть оснащен 2 ТБ памяти и высокоскоростной оперативной памятью. Компания также подчеркивает легкость системы: заявленный вес составляет всего 4,04 фунта.

Что касается Dell Pro Max 16, то это, по-видимому, немного более мощный ноутбук, который может быть оснащен графическими процессорами Nvidia серии RTX 2000. При этом варианты процессоров остаются прежними. Он также имеет больший объем памяти, максимальный — 4 ТБ, и компания Dell утверждает, что оба новых ноутбука оснащены WiFi 7 и Bluetooth 5.4 для обеспечения надежной беспроводной связи.

Оба новых ноутбука Dell Pro Max также отличаются надежным качеством сборки и имеют рейтинг прочности MIL-STD. О ценах пока ничего не известно, но ожидается, что они появятся на полках магазинов в марте-апреле 2025 года. Планируется также выпуск устройств на базе процессоров AMD Ryzen.

Ноутбуки Dell Pro Plus поставляются на базе Intel Lunar Lake, а на подходе еще несколько вариантов Intel и AMD Ryzen

К выставке CES 2025 компания Dell обновив свою серию Latitude, представив ряд новых устройств. В частности, компания заменила ноутбуки Latitude, такие как Latitude 5550, на Dell Pro, которые она далее разделила на варианты Pro, Pro Plus и Pro Premium. Что касается серии Pro Plus, то Dell решила предложить их с 13,3-дюймовым, 14-дюймовым и 16-дюймовым дисплеями с соотношением сторон 16:10, как показано ниже:

Dell Pro Plus PB13250

Dell Pro Plus PB14250

Dell Pro Plus PB16250

Хотя эти три размера дисплеев относятся к обычным ноутбукам, также будут представлены 13,3- и 14-дюймовые модели, которые вместо этого используют форм-фактор 2-в-1. В основном, все варианты имеют алюминиевые корпуса, а также опциональную возможность подключения к сотовой сети. Кроме того, Dell планирует оснастить их все процессорами Intel Lunar Lake на старте продаж. Со временем эти линейки будут дополнены вариантами серии Core Ultra 200U, основанными на архитектуре Arrow Lake от Intel. Обратите внимание, что эти варианты Core Ultra 200U также будут ограничены более медленной оперативной памятью DDR5-5600, причем некоторые из них — в одноканальном режиме. Также Dell сообщила, что модели с процессорами AMD Ryzen также появятся в первой половине года.

Серия Pro Plus будет доступна с сегодняшнего дня в 14- и 16-дюймовых размерах с процессорами Lunar Lake, такими как Core Ultra 5 226V и Core Ultra 7 268V. В отличие от этого, более компактный Pro 13 Plus поступит в продажу с теми же процессорами только 25 февраля. Наконец, Dell намекнула, что все варианты с Core Ultra 200U будут задержаны до конца марта или начала апреля. К сожалению, компания пока не подтвердила цены ни на одну модель.

Монитор Dell Plus 32 4K QD-OLED S3225QC с поддержкой пространственного звука и необычной QD-OLED панелью

Также компания Dell привнесла технологию QD-OLED панелей в серию профессиональных мониторов. В частности, компания представила монитор Plus 32 4K QD-OLED S3225QC, который описывает как поддерживающий частоту обновления до 120 Гц, что гораздо ниже, чем у любого существующего 32-дюймового QD-OLED монитора. Чтобы компенсировать это, Dell включила в комплект поставки оборудование для отслеживания движений головы и создания эффекта «пространственного 3D-звука». По словам компании, S3225QC делает это с помощью встроенных динамиков (5 x 5 Вт) и микрофонов с лучевой трансформацией, а также неуказанных функций искусственного интеллекта.

Кроме того, S3225QC может похвастаться 99% охватом цветового пространства DCI-P3 и портом USB Type-C, который позволяет заряжать подключенные устройства с мощностью до 90 Вт. Помимо этого, монитор обеспечивает время отклика 0,03 мс GtG, а также сертификаты AMD FreeSync Premium, Dolby Vision и VESA DisplayHDR True Black 400. Dell начнет продажи S3225QC 27 марта в Китае и 22 мая по всему миру. На данный момент компания Dell подтвердила только цену в США, которая составляет 799,99 доллара.