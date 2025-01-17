Huawei показала роботизированную руку для зарядки электрокаров

Компания Huawei показала роботизированный манипулятор, который может самостоятельно подключать зарядный кабель к порту электромобиля без участия водителя. Для демонстрации работы манипулятора Huawei опубликовала видео, в котором он автоматически подключается к люксовому седану Maextro S800. Модель была представлена в ноябре прошлого года, машина получила цену от $140 тыс. и автопилот уровня L3.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

У Maextro S800 разработки JAC и Huawei есть функция беспилотной зарядки. Ее можно активировать удаленно — автомобиль начинает самостоятельно искать станцию для зарядки. Обнаружив свободное зарядное устройство, машина на автопилоте паркуется рядом с ним, а роботизированный манипулятор подключает кабель к порту машины, отслеживая возможные препятствия. После завершения зарядки манипулятор вернет кабель на место, с владельца списывается оплата, и автомобиль уезжает со станции.

Роботизированная рука будет устанавливаться на флагманской зарядной станции Huawei мощностью 600 кВт — она способна за 10 минут обеспечить 100 кВт·ч энергии. Ожидается, что устройства начнут появляться на улицах Китая во втором квартале этого года. Зарядные станции с роботизированной рукой будут совместимы со всеми электрокарами производителей альянса Huawei Superchargin: BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC и Great Wall.