Huawei и JAC показали электрический премиальный седан Maextro S800

Компания Huawei сотрудничает со многими автопроизводителями, а год назад основала консорциум (Harmony Intelligent Mobility Alliance, HIMA), в который вошли три совместных бренда: Aito (сотрудничество с Seres), Luxeed (с Chery) и Stelato (с BAIC). Теперь появился четвертый бренд Maextro, который создан совместно с концерном JAC, являющийся в первую очередь производственным партнером. Под маркой Maextro будут выпускать электромобили премиального уровня. Одной из его особенностей является то, что он оснащен множеством технологий от Huawei.

Maextro S800 позиционируется как представительский седан класса D+. Будут предложены двухцветные версии кузова, а также полностью черный вариант. Машину собираются позиционировать как конкурента Mercedes-Maybach, Rolls-Royce и Bentley. При этом седан будет полностью электрическим.

По словам главы автомобильного подразделения Huawei, Ричарда Ю (Ю Чэндун), Maextro S800 станет одним из самых крупных автомобилей на дороге. Размеры автомобиля составляют 5480 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1536 мм в высоту, а колесная база — 3370 мм.

Информация о силовой установке отсутствует. Известно, что Maextro S800 будет базироваться на платформе JAC X6. Аппаратное и программное обеспечение автомобиля разработано для автопилота уровня L3 (есть лидар, множество датчиков, камер) и поддерживается высококлассной интеллектуальной системой помощи при вождении ADS от Huawei.

В интерьере Maextro S800 использовано большое количество натуральных материалов, тщательно отполированных с помощью десятков процессов. А вместо панорамной крыши машина получила обивку потолка с эффектом звездного неба. Такие же светодиодные вставки есть в дизайне задних фонарей и в наружных дверных ручках, которые получили новую конструкцию. Передние фары имеют уникальный дизайн. Колеса — 21-дюймовые. Автомобиль получит информационно-развлекательную систему разработки Huawei.

Сборка Maextro S800 будет организована на новом заводе JAC, мощность которого составляет до 200 тысяч автомобилей в год. На начальном этапе планируется производить 35 тысяч машин ежегодно. Предварительная цена в Китае на Maextro S800 будет составлять $140 тысяч (стандартная версия) и $207 тысяч (продвинутая версия). В продаже электрический седан должен появиться в первой половине 2025 года.