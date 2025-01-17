Epic Games Store дарит своим пользователям головоломку Escape Academy

В Epic Games Store можно бесплатно забрать кооперативную головоломку Escape Academy. Предложение действует до 23 января 20:00 по бакинскому времени.

Escape Academy вышла в 2022 году и получила очень положительные пользовательские отзывы. В головоломке игрокам нужно взять на себя роль студентов специального учреждения, чтобы научиться сбегать из особо защищенных помещений. Прохождение доступно как в одиночном режиме, так и в кооперативе для двоих.

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