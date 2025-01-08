HP представил три ноутбука линейки EliteBook на базе новых процессоров Intel

В рамках выставки CES 2025, компания HP представила три ноутбука линейки EliteBook на базе новейших чипов Intel. Это Elitebook Ultra G1i и две модели Elitebook X, одна из которых выполнена в формате 2-в-1.

HP EliteBook Ultra G1i — тонкий и легкий ноутбук, ориентированный на производительность. В его конструкции используются 90% переработанного магния на внешнем покрытии, не менее 50% переработанного пластика в клавишах и 100% сертифицированная экологически чистая упаковка. Ноутбук оснащен сенсорной (опционально) 14-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3K (2880 × 1800 пикселей), пиковой яркостью 400 нит и 100% охватом гаммы DCI-P3. Экран занимает 90,04% площади крышки благодаря тонким рамкам, а шарнир позволяет его раскрывать на 180 градусов.

EliteBook Ultra G1i разработан специально для работы с искусственным интеллектом и графикой. Он обладает вычислительной мощностью в 48 TOPS в ИИ-задачах, что, по заявлению компании, позволяет с легкостью «достигать поставленных целей». Ноутбук построен на базе процессора Intel Core Ultra 5 или Core Ultra 7 с нейронным процессором (NPU) и оперативной памятью объемом 16 или 32 Gb LPDDR5X в зависимости от конфигурации. Для хранения данных предусмотрен SSD PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 емкостью до 2 Tb. За безопасность отвечает система HP Wolf Security for Business, которая обеспечивает защиту на аппаратном уровне от современных угроз, включая атаки на основе ИИ.

Другие характеристики включают в себя аккумулятор емкостью 64 Втч, веб-камеру на 9 Мп с ИИ-возможностями для видеозвонков, двойной микрофон студийного качества, четыре динамика, а также поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Набор интерфейсов включает два Thunderbolt 4.0, порт USB Type-A 10 Гбит/с и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Полноразмерная клавиатура Atmosphere Blue оборудована подсветкой. Операционная система — Windows 11 Home или Windows 11 Pro. Ноутбук весит всего 1,195 кг и имеет толщину 12,1 мм. Модель будет предлагаться синем цвете корпуса.

Цена HP EliteBook Ultra G1i начинается с $2 019, в продажу поступит в конце этого месяца.

HP EliteBook X G1i и его версия 2-в-1 EliteBook X Flip G1i являются лишь небольшим обновлением модели EliteBook 1040 G11.

Оба устройства поступят на рынок с процессорами Intel Core Ultra 5 и 7 , оперативной памятью до 32 Gb и встроенной памятью до 512 Gb. Экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей, выбор портов, емкость аккумулятора (68 Втч) и веб-камера на 5 Мп остались прежними. EliteBook X Flip G1i имеет 360-градусные шарниры и сенсорный экран, а также поддержку работу со стилусом. Обе модели имеют поддержку различных ИИ-инструментов Copilot+. Ноутбуки будут предложены в темно-синем и серебристом цветах корпуса.

HP EliteBook X G1i и EliteBook X Flip G1i появятся в продаже в феврале. Базовые цены — $1 999 и $2 249 соответственно.