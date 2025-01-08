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9 января, 2025
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Getty Images и Shutterstock заключили сделку о слиянии в единую компанию

Getty Images Shutterstock

Крупнейшие фотостоки Getty Images и Shutterstock объявили о том, что они заключили окончательное соглашение о слиянии в единую компанию по производству визуального контента. Объединенная компания, стоимость которой составит около $3,7 млрд., будет называться Getty Images Holdings, Inc и продолжит торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «GETY».

Слияние позволит компаниям расширить свои библиотеки фотоснимков, что важно из-за растущего влияния систем генерации изображений на основе искусственного интеллекта. В опубликованном пресс-релизе Getty Images подтвердили, что после слияния Shutterstock сохранит свой веб-сайт. Генеральный директор Getty Images Крейг Питерс (Craig Peters) станет главой объединенной компании после завершения слияния. Совет директоров будет состоять из топ-менеджеров Getty Images и Shutterstock, включая гендиректора Shutterstock Пола Хеннесси (Paul Hennessy).

Сделку должны еще одобрить антимонопольные органы, специалисты полагают, что слияние такого масштаба обязательно подвергнется тщательной проверке.

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