Getty Images и Shutterstock заключили сделку о слиянии в единую компанию

Крупнейшие фотостоки Getty Images и Shutterstock объявили о том, что они заключили окончательное соглашение о слиянии в единую компанию по производству визуального контента. Объединенная компания, стоимость которой составит около $3,7 млрд., будет называться Getty Images Holdings, Inc и продолжит торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «GETY».

Слияние позволит компаниям расширить свои библиотеки фотоснимков, что важно из-за растущего влияния систем генерации изображений на основе искусственного интеллекта. В опубликованном пресс-релизе Getty Images подтвердили, что после слияния Shutterstock сохранит свой веб-сайт. Генеральный директор Getty Images Крейг Питерс (Craig Peters) станет главой объединенной компании после завершения слияния. Совет директоров будет состоять из топ-менеджеров Getty Images и Shutterstock, включая гендиректора Shutterstock Пола Хеннесси (Paul Hennessy).

Сделку должны еще одобрить антимонопольные органы, специалисты полагают, что слияние такого масштаба обязательно подвергнется тщательной проверке.