Garmin выпустил Instinct 3 — защищенные smart-часы с AMOLED и MIP-дисплеями

Компания Garmin представила новые smart-часы под названием Instinct 3, ориентированные на спортсменов и любителей активного отдыха. Также была представлена более доступная версия Instinct E. Часы защищены металлическим безелем, соответствуют стандарту MIL-STD 810 и выдерживает погружение под воду на глубину до 100 м.

Garmin Instinct 3 доступны в версиях с AMOLED-дисплеем (45 и 50 мм) и монохромным MiP-дисплеем с солнечной панелью (45 и 50 мм). Как утверждает компания, сочетание MiP-дисплея со встроенной солнечной панелью может обеспечить «бесконечную» автономность новым гаджетам.

В Instinct 3 есть все привычные функции часов Garmin: они могут отслеживать спортивную активность, круглосуточный мониторинг здоровья, есть система бесконтактной оплаты Garmin Pay, поддержка уведомлений со смартфона, многодиапазонный GPS и т.д. Есть планы тренировок Garmin Coach для бега и велоспорта, а также более 1600 упражнений. Встроенный фонарик, может работать в режиме стробоскопа. Имеется поддержка SatIQ — технологии, которая повышает точность навигации и продлевает время работы часов от аккумулятора.

По заявлению компании, AMOLED-версия Instinct 3 в режиме smart-часов работает до 24 дней, а в режиме спутниковой навигации — от 30 до 40 часов. Модификация с MiP-экраном работает «бесконечно» благодаря солнечной панели (при условии ношения в течение всего дня при 3 часах в день на открытом воздухе при освещенности в 50 000 люкс).

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Модель Instinct E доступна в размерах 40 и 45 мм и оснащена только MiP-дисплеем. В этой версии также есть все базовые функции часов и сервисов Garmin. Автономность достигает 14 дней, а в режиме GPS — до 12 часов.

Цена Garmin Instinct 3 начинается от $449, Instinct E — от $299. Все модели поступят в продажу сегодня, 10 января.