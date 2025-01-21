Civilization VII ушла «на золото» — игра выйдет 11 февраля

Разработчики студии Firaxis Games сообщили, что Civilization VII уже ушла «на золото». Диски с игрой отправили в печать за три недели до релиза. 4X-стратегия выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Цена составит от $70.

Игрокам, как и всегда, предстоит провести выбранную ими страну сквозь знаковые эпохи человеческой истории. Количество эпох три — древность, период открытий и современность. При переходе в каждую из них можно выбрать новую цивилизацию. В Civilization VII впервые в истории франшизы игроки смогут выбирать лидера отдельно от цивилизации, а их способности можно развивать.

Прошлая, шестая часть, вышла более восьми лет назад, в 2016 году.