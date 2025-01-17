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17 января, 2025
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Canalys: Apple второй год подряд стала самым крупным поставщиком смартфонов в мире

Canalys

Аналитическая компания Canalys опубликовала результаты исследования мирового рынка смартфонов за четвертый квартал 2024 года. Исследователи отмечают, что рынок растет на протяжении уже пяти кварталов подряд, но темпы роста начали замедляться еще в третьем квартале прошлого года. В четвертом рост составил всего 3%.

Canalys

Всего за четвертый квартал на мировом рынке было реализовано около 330 млн. смартфонов. По итогам всего 2024 года поставки смартфонов выросли на 7% до 1,22 млрд. штук.

Лидером уже второй год подряд стала компания Apple с 23% долей мирового рынка. Аналитики Canalys полагают, что в 2024 году Apple удалось укрепить свои позиции за счет больших продаж на рынках Индии и других стран Юго-Восточной Азии. При этом на ряде развитых рынков компания столкнулась с проблемами: высокой конкуренцией и увеличившихся сроков эксплуатации смартфонов, которые не подталкивают пользователей к частой покупке новых устройств. Ожидается, что в 2025 году Apple также продемонстрирует положительную динамику поставок, отчасти за счет распространения функций Intelligence.

На втором месте находится Samsung, доля компании составила 16%. На третьем – Xiaomi с долей 13%. В пятерку также вошли Transsion и Vivo, каждая с 8% долей. Все другие поставщики смартфонов вместе занимают 32% глобального рынка.

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