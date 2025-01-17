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17 января, 2025
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Azercell запустил функцию «Гостевой вход» на своем мобильном приложении!

Azercell

В целях повышения удобства обслуживания и упрощения доступа к своим услугам лидирующий мобильный оператор добавил функцию «Гостевой вход» в приложение «Azercell». Данное обновление дает возможность незарегистрированным пользователям получить доступ к ряду услуг компании без создания учетной записи.

Так, функция «Гостевой вход» мобильного приложения позволяет без регистрации заказать и активировать eSIM (цифровую SIM-карту), воспользоваться услугой переноса номера (MNP), ознакомиться с полным перечнем тарифов и продуктов Azercell, а также определить адреса ближайшие центров продаж и обслуживания с помощью встроенной карты.

Отметим, что приложение «Azercell» является многофункциональной платформой самообслуживания, разработанной для удобного управления мобильными номерами. Оно позволяет мгновенно проверять баланс, управлять подписками, контролировать статус номера, совершать платежи, отслеживать текущие акции и пользоваться другими цифровыми услугами Azercell.

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