spot_img
17 января, 2025
ДомойТелекомСобытияСедьмой запуск Starship завершился потерей корабля в космосе, но ракету-носитель поймали при...

Седьмой запуск Starship завершился потерей корабля в космосе, но ракету-носитель поймали при помощи башни Mechazilla

Starship

Сегодня ночью на космодроме в Бока-Чика в Техасе в 17:37 по времени восточного побережья (02:37 по бакинскому времени) состоялся седьмой испытательный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя SpaceX Starship. За исключением взорвавшегося в небе корабля Starship S33, миссия прошла успешно.

Вначале все шло хорошо – SpaceX удалось осуществить один из сложнейших элементов запуска ракеты Starship — вернуть первую ступень Super Heavy на стартовую площадку, где в 02:44 ее поймала специальная башня Mechazilla. Это уже второй раз, когда башня ловит ускоритель, первый был во время пятого запуска 13 октября 2024 года.

Ускоритель вернулся чуть меньше, чем через 7 минут после взлета. Но немного позже, в 02:54 было объявлено о потере Starship S33. Он отделился от Super Heavy, но во время фазы подъема несколько двигателей отключились. Обломки взорвавшегося в небе корабля впоследствии вернулись в атмосферу — их было видно в небе над островами Теркс и Кайкос.

Немного позже Илон Маск (Elon Musk) объяснил, по какой причине SpaceX потеряла корабль Starship в ходе седьмого испытательного запуска гигантской ракеты. «Предварительные данные говорят о том, что у нас была утечка топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя корабля, которая была достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия».

Предыдущая статья
Apple təchizatçı zavodlarında mürəkkəb tapşırıqları artıq robotlar yerinə yetirəcək
Следующая статья
Canalys: Apple второй год подряд стала самым крупным поставщиком смартфонов в мире
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,981ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»