Седьмой запуск Starship завершился потерей корабля в космосе, но ракету-носитель поймали при помощи башни Mechazilla

Сегодня ночью на космодроме в Бока-Чика в Техасе в 17:37 по времени восточного побережья (02:37 по бакинскому времени) состоялся седьмой испытательный запуск сверхтяжелой ракеты-носителя SpaceX Starship. За исключением взорвавшегося в небе корабля Starship S33, миссия прошла успешно.

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Вначале все шло хорошо – SpaceX удалось осуществить один из сложнейших элементов запуска ракеты Starship — вернуть первую ступень Super Heavy на стартовую площадку, где в 02:44 ее поймала специальная башня Mechazilla. Это уже второй раз, когда башня ловит ускоритель, первый был во время пятого запуска 13 октября 2024 года.

Ускоритель вернулся чуть меньше, чем через 7 минут после взлета. Но немного позже, в 02:54 было объявлено о потере Starship S33. Он отделился от Super Heavy, но во время фазы подъема несколько двигателей отключились. Обломки взорвавшегося в небе корабля впоследствии вернулись в атмосферу — их было видно в небе над островами Теркс и Кайкос.

Немного позже Илон Маск (Elon Musk) объяснил, по какой причине SpaceX потеряла корабль Starship в ходе седьмого испытательного запуска гигантской ракеты. «Предварительные данные говорят о том, что у нас была утечка топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя корабля, которая была достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия».