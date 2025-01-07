7 января в Лас-Вегасе стартует крупнейшая технологическая выставка года CES 2025

С 7 по 10 января 2025 года в Лас-Вегасе в отеле Fontainebleau Resort пройдет выставка потребительской электроники CES 2025. Ожидается, что участие в мероприятии примут гости из более чем 160 стран мира. В прошлом году выставка привлекла свыше 138 тысяч посетителей и более 4300 экспонентов. В этом году ожидается еще большее количество участников.

Среди ключевых направлений CES 2025 — искусственный интеллект, робототехника, носимые устройства, цифровое здравоохранение, транспортные технологии, кибербезопасность, а также технологии в сфере красоты и моды. Ожидается, что ведущие компании представят свои последние разработки, которые могут изменить повседневную жизнь миллионов людей.

Так, например, компания NVIDIA планирует серию презентаций своих новейших продуктов и технологий, включая видеокарты следующего поколения серии GeForce RTX 5000, а также достижения в области искусственного интеллекта и робототехники. Intel также анонсировала свое выступление на CES 2025, запланированное на 6 января. Ожидается, что компания представит новые десктопные процессоры семейства Arrow Lake и устройства на базе чипов Core Ultra.

Как отмечает президент и генеральный директор Ассоциации потребительских технологий (CTA) Гэри Шапиро, во время выставки состоится более 300 конференц-сессий, где будут обсуждаться тенденции, формирующие будущее инноваций. CES 2025 обещает стать платформой для определения технологической повестки дня на ближайшие годы.