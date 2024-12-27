Стартап по производству электросамолетов Lilium закрылся

Немецкий авиационный стартап Lilium, который занимался разработкой электросамолетов, прекратил свою деятельность и уволил около 1 000 работников, об этом сообщил сооснователь Lilium доктор Патрик Натен (Dr. Patrick Nathen).

Lilium обещал создать первый экологичный электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), способный развивать скорость до 100 км/ч, но за 10 лет своего существования смог только протестировать прототип. Теперь Lilium находится в процессе банкротства и распродает дочерние компании. В октябре этого года Lilium пытался собрать дополнительные денежные средства, включая 50 млн. евро ($54 млн) займов от правительства Германии, но законодатели отклонили запрос.

Стартап, основанный в 2015 году, называл себя лидером в области воздушной мобильности и обещал создать «устойчивый и доступный способ высокоскоростной региональной перевозки людей и грузов, полностью электрический самолет с высокой грузоподъемностью, низким уровнем шума, высокой производительностью и нулевыми эксплуатационными выбросами». Проект привлекал крупных клиентов, был подписан контракт с Saudia, национальным авиаперевозчиком Саудовской Аравии на поставку 100 экземпляров и услуги поддержки «первого полностью электрического самолета». Также было подписано соглашение на поставку еще 10 машин eVolare, дочерней компании Volare Aviation, крупного оператора вертолетов и частных самолетов в Великобритании.

Первую неудачу Lilium потерпела 27 февраля 2020 году, когда ее самолет загорелся во время технического обслуживания. Компания заявляла, что он серьезно поврежден и не подлежит ремонту. Испытания второй, уже готовой модели, были приостановлены.

Теперь Lilium заявила, что не смогла собрать достаточно дополнительных средств для продолжения работы. В настоящее время компания находится в процессе банкротства. Lilium уже потеряла контроль над своими дочерними компаниями, в том числе Lilium eAircraft, процессом продажи которых занимается KPMG.