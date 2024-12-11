В YouTube стал доступен автоматический дубляж на нескольких языках

YouTube начал тестировать функцию автоматического дубляжа на основе искусственного интеллекта еще летом 2023 года. Теперь сообщается, что автоматический дубляж стал доступен для «сотен тысяч» каналов, ориентированных на образовательный контент. В YouTube обещают вскоре внедрить эту функцию и для «других типов контента». Новая функция позволит авторам контента создавать звуковые дорожки на разных языках, что сделает их видео еще более доступными для пользователей по всему миру.

Дубляж автоматически генерируется при загрузке видео. Автор может прослушать его в личном кабинете и удалить звуковую дорожку на другом языке, если ему не понравится ее качество. Сделать это можно как до, так и после публикации ролика.

Создание дубляжа зависит от языка, используемого в исходном видео. Если изначально видео было на английском, оно будет переведено на французский, немецкий, хинди, итальянский, испанский, индонезийский, японский и португальский. Если начальное видео сделано на одном из этих языков, YouTube создаст только английский дубляж. Зрители могут выбрать подходящую звуковую дорожку в настройках плеера.

В основе работы функции лежат возможности нейросети Gemini. Компания предупреждает, что пока инструмент может работать неточно, допуская грамматические, стилистические и фонетические ошибки.

В дальнейшем YouTube обещает добавить еще одну функцию под названием «Выразительная речь», которая призвана воспроизводить тон, эмоции создателя контента и даже повторять звуки исходной аудиодорожки во время ИИ-озвучки.