Nokia выпустила первую в мире 360-градусную 8K камеру с поддержкой 5G

Компания Nokia представила первую в мире 8K 360-градусную камеру с поддержкой 5G. Устройство предназначено для промышленного использования, поэтому она не будет доступна для обычных пользователей. Камера получила различные аппаратные и программные средства защиты данных.

Новинка выполнена в ударопрочном корпусе с устойчивостью к вибрациям и защитой от воды и пыли по стандарту IP67. Также устройство может работать при экстремальных температурах и подходит для использования на стадионах, заводах, в портах и шахтах.

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Обеспечивается потоковая передача видео в разрешении 8K с низкой задержкой и пространственным звуком через сети 5G, Wi-Fi и Ethernet. Также камера поддерживает программное обеспечение Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia (RXRM), которое обеспечивает 360-градусное видео и 3D OZO Audio. Это позволяет использовать камеру для удаленного мониторинга, ситуационной осведомленности и телеуправления.

Камера уже используется финской компанией Callio Pyhäjärvi в самой глубокой шахте Европы для исследований и удаленных операций.

Цена устройства пока не объявлена.