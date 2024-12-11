Realme Neo7 – недорогой субфлагман с аккумулятором на 7000 мАч

В Китае состоялась премьера нового смартфона Realme Neo7. Аппарат получил максимальную производительность по доступной цене: качественный экран, мощный процессор и емкий аккумулятор.

Realme Neo7 оснащен 10 битным 6,78-дюймовым OLED-экраном производства BOE, выполненным по технологии 8T LTPO. Разрешение дисплея составляет 2780х1264 пикселя, частота обновления динамическая и достигает 120 Hz. Частота сенсорного слоя – до 2600 Hz, ШИМ — 2160 Hz, пиковая яркость — 6000 нит. Защиту дисплея обеспечивает закаленное стекло Crystal Armor Glass. Есть поддержка HDR10+, обеспечивается охват 100% DCI-P3.

В качестве аппаратной платформы используется флагманский процессор прошлого поколения MediaTek Dimensity 9300+, память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.0. Смартфон оборудован большой испарительной камерой площадью 7700 мм², за счет этого он преподносится как игровой.

Кроме того, Realme Neo7 получил аккумуляторную батарею емкостью 7000 мАч, производителем которой является CATL — крупнейший в мире поставщик тяговых батарей для электромобилей и гибридов. Гарантируется сохранение как минимум 80% емкости батареи в течение четырех лет. Поддерживается зарядка мощностью 80 Вт.

На камерах производитель сэкономил, набор очень простой. В основную входят датчик на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1.953″, f/1.88, ЭФР 26 мм, OIS) и широкоугольный модуль 8 Мп (f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 гр). Селфи-камера разрешением 16 Мп (f/2.4) расположена в отверстии по центру экрана. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, чип NFC, порт USB 2.0 Type-С, стереодинамики, ИК-излучатель, линейный вибромотор, защита от воды и пыли по стандарту IP68/69 и экранный сканер отпечатков пальцев. Рама сделана из пластика, а блок камер — металлический. Габариты и вес: 162,55 х 76,39 х 8,56 мм, 213 гр. Смартфон работает на базе Android 15 с оболочкой Realme UI 6.0.

Цены: 12/256 Gb — $289, 16/256 Gb — $316, 12/512 Gb — $344, 16/512 Gb — $385, 16 Gb/1 Tb — $454. Палитра расцветок включает серебристый, синий и черный варианты. Продажи Realme Neo 7 в Китае начнутся 16 декабря.