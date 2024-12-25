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26 декабря, 2024
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В WhatsApp появилась функция сканирования документов

WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция — встроенный сканер документов. На данное время функция доступна только владельцам iOS-устройств.

Пользователям WhatsApp больше не потребуется предварительно фотографировать документы и преобразовывать их в сканы при помощи сторонних программ. Теперь они смогут сканировать документы с помощью камеры своего устройства и отправить их мгновенно в чат или группу.

Чтобы создать документ в приложении, необходимо выполнить следующие действия:

  • Открыть чат или группу и нажать на значок «+», расположенный в поле для ввода текста;
  • Нажать на иконку «Документ»;
  • Выбрать пункт «Сканировать документ»;
  • Отправить созданный файл в чат или группу.

В ближайшие дни новая функция станет доступна всем пользователям после обновления приложения.

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