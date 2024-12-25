spot_img
26 декабря, 2024
ДомойТелекомСобытияOpenAI планирует разрабатывать человекоподобных роботов

OpenAI планирует разрабатывать человекоподобных роботов

OpenAI

Компания OpenAI собирается разработать собственных человекоподобных роботов, сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники.

Ранее OpenAI уже имела подразделение робототехники, но в 2021 году от него решили отказаться. Руководство компании объяснило это решение нехваткой данных для обучения подобных технологий. Разработчики сосредоточились на развитии искусственного интеллекта, что вскоре привело к созданию ChatGPT. В этом году работу подразделения робототехники возобновили. На сайте OpenAI появились вакансии для инженеров-исследователей. При этом специалисты подчеркивают, что компания сейчас финансово поддерживает несколько стартапов, связанных с робототехникой.

Предполагается, что роботы будут подключены к нейросетям, благодаря чему получат умные функции. На каком этапе сейчас находится разработка, пока неизвестно. Специалисты считают, что на решение OpenAI повлиял недавний выпуск большой языковой ИИ-модели o3. Это самая мощная нейросеть компании. ИИ-модель обладает способностью к рассуждению, что позволяет ей разбивать сложные задачи на этапы, объясняя ход своих решений.

Предыдущая статья
Прогнозы и тренды на 2025 год от Gartner, IBM, CB Insights, Trend Hunter и других компаний
Следующая статья
В WhatsApp появилась функция сканирования документов
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,985ФанатыМне нравится
1,013ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»