OpenAI планирует разрабатывать человекоподобных роботов

Компания OpenAI собирается разработать собственных человекоподобных роботов, сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники.

Ранее OpenAI уже имела подразделение робототехники, но в 2021 году от него решили отказаться. Руководство компании объяснило это решение нехваткой данных для обучения подобных технологий. Разработчики сосредоточились на развитии искусственного интеллекта, что вскоре привело к созданию ChatGPT. В этом году работу подразделения робототехники возобновили. На сайте OpenAI появились вакансии для инженеров-исследователей. При этом специалисты подчеркивают, что компания сейчас финансово поддерживает несколько стартапов, связанных с робототехникой.

Предполагается, что роботы будут подключены к нейросетям, благодаря чему получат умные функции. На каком этапе сейчас находится разработка, пока неизвестно. Специалисты считают, что на решение OpenAI повлиял недавний выпуск большой языковой ИИ-модели o3. Это самая мощная нейросеть компании. ИИ-модель обладает способностью к рассуждению, что позволяет ей разбивать сложные задачи на этапы, объясняя ход своих решений.