AOC представила премиальный игровой монитор QD-OLED-монитор Agon Pro AG276QSD

Ассортимент компании AOC пополнился новым игровым монитором под названием Agon Pro AG276QSD. Производитель позиционирует новинку как премиальную модель. Монитор оснащен 26,5-дюймовым QD-OLED-экраном с разрешением 2560 × 1440 пикселей, частотой обновления 360 Hz и пиковой яркостью до 1000 нит (типичная — 250 нит).

Заявлены уровень контрастности 1 500 000:1, скорость отклика всего 0,03 мс, 100% охват цветового пространства sRGB и 99% DCI-P3. Монитор имеет сертификацию VESA HDR400 True Black, есть поддержка технологии адаптивной синхронизации изображения Adaptive-Sync, а также AMD FreeSync.

В набор интерфейсов входят два порта HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 (DSC), два USB 3.2 Type-A (5 Гбит/с), один USB 3.2 Type-B (5 Гбит/с) и один 3,5-мм аудиовыход. Монитор также оснащен двумя динамиками мощностью по 5 Вт с поддержкой DTS и эргономичной подставкой, которая позволяет настроить нужную высоту, углы наклона и поворота.

Цена монитора AOC Agon Pro AG276QSD пока не объявлена.

Компания AOC также представила 24,5-дюймовый игровой монитор Q25G4S. Используется IPS-матрица с поддержкой разрешения 2560 × 1440 пикселей, частотой обновления 300 Hz, яркостью 250 нит и временем отклика 0,5 мс. Заявлен 94-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и поддержка технологии Adaptive-Sync.

Есть два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиовыход, а также эргономичная подставка. Цена также неизвестна.