Представлен планшет Lenovo Yoga Pad Pro AI 2024 с Snapdragon 8 Gen 3 и поддержкой стилуса

Компания Lenovo представила обновленную версию планшетного компьютера Yoga Pad Pro AI. Модель 2024 года построена на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечивает повышенную на 30% эффективность по сравнению с предшественником. Кроме того, планшет получил увеличенный объем памяти и мощную аудиосистему.

Так же, как и модель 2023 года, Lenovo Yoga Pad Pro AI 2024 оснащен 12,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2944х1840 пикселей, соотношением сторон 14,4:9, частотой обновления 144 Hz и яркостью до 900 нит. Есть поддержка стилуса с распознаванием 8192 степеней нажатия.

Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 12 или 16 Gb, емкость накопителя UFS 4.0 – 256 или 512 Gb. Аккумулятор на 10 200 мАч позволяет просматривать видео без перерыва до 15 часов. Есть поддержка быстрой 68-ваттной зарядки с возможностью восполнения до 80% за 45 минут. Планшет также получил шесть динамиков с настройкой Harman Kardon и поддержкой Dolby Atmos. Есть двойная камера на задней панели. Также имеются AI-функции, включая интеллектуального ассистента, который может суммировать документы и генерировать изображения.

В качестве программной основы Lenovo установила Android с фирменной оболочкой ZUXOS, теперь так называется ZUI, использовавшаяся прежде в основном на игровых планшетах Lenovo Legion. Кроме стилуса, будет предложена чехол-клавиатура с выделенным рядом функциональных клавиш.

Lenovo Yoga Pad Pro AI 2024 уже поступил в продажу в Китае в модификации 16/512 Gb памяти, со стилусом и клавиатурой в комплекте, по цене $659. Также доступен вариант без искусственного интеллекта, который имеет те же основные характеристики, но не поставляется в комплекте со стилусом и клавиатурой. Его цена составляет $453.