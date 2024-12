В Epic Game Store можно бесплатно получить The Lord of the Rings: Return to Moria

В Epic Game Store отдают бесплатно The Lord of the Rings: Return to Moria — игру в жанре симулятора выживания. Акция действует до 19 декабря 20:00 по бакинскому времени.

«В The Lord of the Rings: Return to Moria, чтобы выжить, игрокам придется объединять силы, ковать снаряжение, строить и исследовать знаменитые бездонные шахты. Храбрых странников ждут таинственные угрозы, и им потребуется вся их храбрость», — говорится в описании игры. Главными героями выступают гномы, которым предстоит исследовать легендарную Морию, скрытую под Мглистыми горами. Игра доступна как для одиночного, так и для кооперативного прохождения.



The Lord of the Rings: Return to Moria стала первой из 16 «тайных игр», которые будут отдавать бесплатно в течение зимних праздников. Ожидается, что раздачи в Epic Game Store будут ежедневными — вплоть до начала января. Кроме того, в магазине началась праздничная распродажа, которая будет проходить до 9 января.