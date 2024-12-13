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13 декабря, 2024
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Google представил Android XR – новую ОС для умных очков и гарнитур нового поколения

Google Android XR

Компания Google представила новую операционную систему Android XR, разработанную специально для умных очков и гарнитур следующего поколения. Суффикс XR в названии ОС расшифровывается как расширенная реальность (extended reality) и объединяет под собой VR, AR и MR. При разработке компания сотрудничала с Samsung и другими производителями устройств.

Подробностей о том, как будет функционировать Android XR, пока немного. Известно, что Google оптимизировал под виртуальную реальность свои приложения Google Maps, Photos и YouTube. Также ведется разработка специальной версии браузера Google Chrome с поддержкой многооконного режима в VR. Новая ОС будет поддерживать приложения для смартфонов и планшетов из Google Play, аналогично тому, как Apple адаптировала приложения для iPad на Vision Pro.

Операционная система Android XR включает генеративный ИИ Gemini, который способен видеть и слышать действия пользователя, анализировать входящие данные и предлагать подсказки. По словам Google, Android XR — первая ОС, созданная с использованием Gemini с нуля.

Google видит будущее устройств XR в их универсальности. Гарнитуры должны легко переключаться между виртуальными и реальными мирами, а умные очки могут стать постоянными спутниками человека. На данное время Android XR находится на раннем этапе разработки. Уже в следующем году ожидается выход устройства, созданного совместно с Samsung, под кодовым названием Project Moohan.

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