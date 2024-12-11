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12 декабря, 2024
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Сова из Duolingo прорекламировала 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»

Duolingo

Duolingo – это бесплатное приложение для изучения языков с помощью веселых коротких уроков. Duo, зеленая сова, символизирующая знания, мудрость и обучаемость является официальным талисманом Duolingo.

Сервис стал партнером Netflix в рамках рекламной кампании второго сезона сериала «Игра в кальмара», который выйдет 26 декабря 2024 года. Duolingo опубликовал ролик с тизером шоу: в нем Duo выходит в розовом костюме охранника из лифта.

В рамках партнерства сервис для изучения языков добавил более 40 ключевых слов и фраз из шоу в свои уроки корейского языка. Также выпустили фильтр для TikTok в стиле игры «Красный свет, зеленый свет» из сериала — пользователи могут проверить свои знания корейского с помощью голосовых заданий с участием маскота Duo.

 

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