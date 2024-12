Сова из Duolingo прорекламировала 2-й сезон сериала «Игра в кальмара»

Duolingo – это бесплатное приложение для изучения языков с помощью веселых коротких уроков. Duo, зеленая сова, символизирующая знания, мудрость и обучаемость является официальным талисманом Duolingo.

Сервис стал партнером Netflix в рамках рекламной кампании второго сезона сериала «Игра в кальмара», который выйдет 26 декабря 2024 года. Duolingo опубликовал ролик с тизером шоу: в нем Duo выходит в розовом костюме охранника из лифта.

do you want to play a game with me 🥺👉👈 pic.twitter.com/8FwPXOuXXe

