Состоялся релиз PvP-экшена Marvel Rivals

Вышел условно-бесплатный командный экшен Marvel Rivals, разработкой которого занималась студия NetEase Games. Игра доступна на Windows, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Герои, карты и режимы доступны всем игрокам бесплатно, за отдельную плату предлагаются только скины и «сезонные пропуски». Игрокам доступно более 30 персонажей, среди них: «Мстители», «Стражи галактики» и другие герои комиксов Marvel.

Уже в первые часы после выхода онлайн Marvel Rivals в Steam превысил 440 тысяч одновременных игроков, что позволило экшену сразу попасть на 25 место по этому показателю за всю историю площадки Valve.

На момент публикации заметки у игры 74% положительных отзывов в Steam – персонажи, карты и командные приемы получились удачными. Из отрицательных — игра может тормозить на системах с видеокартами уровня RTX 3050. Кроме того, отмечается, что Marvel Rivals во многом слишком напоминает Overwatch, вплоть до способностей некоторых героев.