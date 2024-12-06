Работы азербайджанских художников представлены в Турции при поддержке Trendyol

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире — Trendyol поддержала участие молодых азербайджанских художников в выставке BASE 2024, одном из самых значимых культурных событий Турции.

На выставке, прошедшей с 27 ноября по 1 декабря в Стамбуле при генеральном спонсорстве Trendyol, работы молодых художников из Турции и Азербайджана были представлены широкой публике на одной площадке.

В рамках BASE 2024 произведения молодых азербайджанских художников были выставлены в специальной секции под названием «Приглашенная страна — Азербайджан: взгляд на визуальное творчество молодежи».

Выставка BASE, которая считается выпускной выставкой факультетов изобразительных искусств турецких университетов, в этом году предоставила платформу для 14 молодых художников из Азербайджана.

Среди участников были Фатима Бабазаде, Фидан Абилова, Фидан Джафарли, Фидан Назимгызы, Гусейн Джалил, Ильхам Салехли, Жаля Азизова, Кафия Эйвазова, Назрин Муталлифли, Нигяр Сулейманова, Реван Джаббарлы, Ругия Алили, Шафиг Османов и Ульвия Набизаде.

Молодые художники представили работы в различных жанрах, включая живопись, фотографию, вышивку и текстильное искусство.

Используя возможности технологий, Trendyol стремится оказывать положительное влияние в сфере культуры и искусства, как и в других областях.

Одной из ключевых инициатив компании в этой области является проект «Искусство Trendyol», который объединяет произведения художников со всей Турции. Проект использует возможности виртуального мира для обеспечения доступа к искусству вне зависимости от времени и места. Благодаря этой инициативе платформа представляет более 150 художников и около 1 000 произведений искусства широкой аудитории.

Trendyol уже третий год подряд является спонсором выставки BASE. Trendyol, известная своей поддержкой культуры и искусства, ставит перед собой цель — поддерживать выпускников художественных учебных заведений, вдохновлять их и способствовать распространению их работ среди широкой аудитории.